FlixBus spegne tre candeline a Udine

Cresce esponenzialmente l’uso degli autobus verdi tra gli udinesi: è quanto si evince dal bilancio redatto da FlixBus per i suoi tre anni di attività nella Città del Tiepolo, dove il leader europeo della mobilità su gomma ha visto raddoppiare, in un solo anno, i passeggeri in partenza e in arrivo. Ottimo anche il riscontro sulle rotte estive per Lignano Sabbiadoro, che da giugno hanno registrato un afflusso sempre più rilevante. Per far fronte alla domanda crescente e al contempo agevolare i flussi turistici verso la provincia, la società lancia ora nuovi collegamenti nazionali e internazionali con il territorio.

Già collegata con molte delle principali città italiane, quali Venezia (raggiungibile fino a nove volte al giorno), Milano e Bologna (raggiungibili fino a cinque volte al giorno), e con mete a medio raggio come Padova e Verona (fino a tre collegamenti al giorno), Udine diventa ora snodo privilegiato anche per chi dal Friuli deve viaggiare verso il Sud, grazie alle nuove rotte verso la Campania, dove si può arrivare in sei città tra cui Caserta e Salerno, e la Calabria, dove si raggiungono, fra le altre, Cosenza e Catanzaro. Al via anche le prime corse per Genova e il parco divertimenti di Gardaland, mentre vengono potenziate le corse per due fra i principali aeroporti del Nord Italia: l’aeroporto Marco Polo di Venezia, tra le destinazioni più amate dagli Udinesi, si raggiunge ora fino a sei volte al giorno, quello di Orio al Serio fino a quattro.

Vengono inoltre potenziati i collegamenti con l’estero, con la Slovenia in primis: a Lubiana e Maribor si aggiunge, fra le destinazioni raggiungibili, Bled, mentre in Austria si alza la frequenza sulle connessioni con Vienna, Graz e Klagenfurt, a beneficio di quanti hanno eletto i Paesi vicini a meta delle proprie ferie estive, oltre che del Friuli stesso, che potrà beneficiare di nuovi flussi turistici in arrivo dall’estero.

Si registra, inoltre un bilancio felice sulle rotte estive per Lignano Sabbiadoro in partenza da Milano e Verona: tra giugno e luglio, i passeggeri diretti a Lignano sono aumentati del 100%, e soltanto nella prima settimana di agosto è stata registrata un’ulteriore crescita, a conferma di una popolarità sempre maggiore del servizio FlixBus quale alternativa di mobilità per arrivare, senza cambi, nelle mete balneari più rinomate.

Tutti i collegamenti sono acquistabili dal sito www.flixbus.it, dall’app FlixBus e nelle agenzie affiliate sul territorio. A bordo, sedute comode e reclinabili, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.