Fly LeOne cambia l’orario per i voli Trieste-Genova

Dal 3 gennaio, Fly LeOne propone un nuovo orario per i voli che collegano l’aeroporto di Trieste con Genova che agevolerà i passeggeri che si spostano tra i due capoluoghi per esigenze lavorative o più semplicemente per trascorrere il weekend.

“Trieste è ormai diventata una destinazione importante per il nostro network e i passeggeri del Friuli Venezia Giulia ci stanno ripagando con la loro fiducia, grazie alla continuità dei voli tra due città importanti come Trieste e Genova e la qualità del servizio offerto dalla nostra compagnia. Intendiamo consolidare la nostra relazione con l’aeroporto di Trieste offrendo un orario più attento alle esigenze di viaggio dei nostri passeggeri. A breve annunceremo delle frequenze aggiuntive e, da metà febbraio, inizieremo ad operare su una nuova destinazione” dichiara Davide Strinna, Direttore Commerciale della compagnia.

L’operativo dei voli, a partire dal 3 gennaio, sarà il seguente:



Trieste - Genova: ogni lunedì con partenza alle 8:40 e arrivo a Genova alle 9:50 e ogni venerdì con partenza alle 17:50 e arrivo a Genova alle 19;Genova – Trieste: ogni lunedì con partenza alle 7 e arrivo a Trieste alle 8:10 e ogni venerdì con partenza alle 16:10 e arrivo a Trieste alle 17:20.

Da gennaio la compagnia sarà presente nei GDS e nelle principali OTA ed, inoltre, già da ora offre la massima disponibilità a collaborare con Agenzie di Viaggio, Tour Operators ed Aziende.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito flyleone.com.

Fly LeOne è una startup che fa capo al Tour Operator spagnolo Leisure One Tour SL, mentre i voli sono operati dall’operatore italiano Leisure One Fly Srl, che ha ottenuto da ENAC il certificato di operatore aereo ad ottobre del 2021. La compagnia dispone attualmente di un velivolo di tipo Beechcraft 1900D con una configurazione da 18 posti, ed è previsto l’arrivo in flotta di altri due aeromobili entro il 2022.