Forgaria, pronta la casetta ecologica per i turisti sull'altopiano del Monte Prat

La rinascita post-Covid corre sul filo del turismo lento, in Comune di Forgaria, dove il competente assessorato ha messo a punto un programma articolato, all'insegna dell'interrelazione tra i punti di forza del territorio. E spicca, nel "cartellone" d'insieme, una novità pronta al debutto: dalla sinergia fra amministrazione civica, Promoturismo e Friland (l'innovativo progetto di hospitality che permette di vivere un'esperienza immersiva nel verde) è nata la realizzazione di un mini-alloggio ecologico sull'altopiano del monte Prat, ormai pronto ad accogliere chi desidera calarsi nella natura senza tuttavia rinunciare al confort.



"E' una delle sorprese che la stagione 2021 offrirà ai nostri visitatori - commenta l'assessore al turismo Pierluigi Molinaro -: per ripartire con slancio dopo i lunghi mesi dell'emergenza sanitaria abbiamo dato vita a un piano integrato, che si strutturerà per itinerari e che viene ulteriormente avvalorato da questa nuovissima proposta, parte integrante del progetto Sportland. Il rilancio post-pandemia si impernierà dunque sull'altopiano del monte Prat, sulla Riserva naturale regionale del lago di Cornino naturalmente, la cui stagione si è aperta il primo maggio e si annuncia foriera dei consueti grandi eventi, sui laghetti Pakar, dove si può praticare la pesca sportiva, sul Tagliamento: obiettivo è far leva sul turismo lento e naturalistico, dimensione sempre più ricercata dai visitatori, sfruttando le ricchezze del nostro comprensorio, dove le opportunità escursionistiche sono davvero tante".



E la casetta ecologica, cui si potrà accedere su prenotazione (contattando Friland), rispecchia perfettamente tali linee d'indirizzo: "Se l'esperienza si rivelerà vincente - anticipa l'assessore Molinaro - potremo pensare di replicarla in altre location, in prossimità del lago di Cornino, per esempio, e sul Tagliamento".