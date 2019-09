Formazione gratuita dedicata agli operatori turistici dell’Alpe Adria Trail

Lunedì 30 settembre dalle ore 10.30 alle ore 16.30 nella sala conferenze dell’Infopoint Tarvisio (via Roma 14), PromoTurismoFVG in collaborazione con il Consorzio Tarvisiano e la Kärnten Werbung, organizzano la terza giornata di formazione gratuita dedicata agli operatori che svolgono la propria attività o gestiscono servizi turistici lungo l’Alpe Adria Trail, il percorso trekking che unisce la vetta alpina del Großglockner alle onde del mar Adriatico di Muggia.



Il terzo incontro di formazione del progetto Alpe Adria Trail’s Tale è aperto a tutte le strutture ricettive turistiche, aziende agricole singole o associate, esercizi di ristorazione, enoteche, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualità, produzioni tradizionali e strutture di interesse ambientale, museale e culturale che operano lungo o a poca distanza dal percorso trekking. Durante la giornata gli iscritti avranno modo di conoscere i nuovi progetti, di percorrere il tratto del sentiero dei laghi di Fusine e di confrontarsi a vicenda sul tema del turismo attivo e sostenibile.



Per agevolare la partecipazione di tutti, è previsto un transfer gratuito (corriera 52 posti) che fermerà a: Sistiana Infopoint (7.45) - Villesse fermata autobus lato Ikea (8.15) Stadio Friuli / Dacia Arena lato biglietteria (8.45). L’iscrizione è obbligatoria inviando una mail a nicola.revelant@promoturismo.fvg.it oppure a simona@tarvisiano.org entro venerdì 27 settembre o entro il raggiungimento della quota massima di partecipanti (50).