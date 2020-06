Friulani in cerca di un posto al sole

Abbiamo dato un’occhiata alle tariffe per il noleggio dell’ombrellone e di sdraio e lettini nei lidi più frequentati dai friulani. Vista la necessaria riduzione del numero di postazioni, saranno aumentati di conseguenza anche i prezzi di noleggio?



A DISTANZA DI SICUREZZA - “Nel nostro litorale possiamo dire che ci siamo tenuti ancora più larghi rispetto alle misure indicate – commenta il sindaco di Lignano, Luca Fanotto -. Ciò significa aver ridotto di circa il 30% il numero di ombrelloni e aver già ‘picchettato’ le spiagge libere, in modo che ognuno abbia i punti di riferimento adeguati. Ovviamente si tratta di una riduzione notevole, ma ci conforta il fatto che il trend delle prenotazioni, dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria e le conseguenze numerose cancellazioni, sia in aumento”. A guardare i prezzi, sono in linea con l’anno scorso: l’affitto giornaliero di un ombrellone bianco vicino agli uffici in prima fila con due lettini va dai 22 euro della bassa stagione ai 27 di quella alta, mentre per le altre zone, sempre la prima fila costa dai 16,40 ai 20, 6 euro al giorno. Un abbonamento stagionale costa dagli 819, 7 euro (sdraio e lettino in 11° fila) fino ai 1.842,40 delle zone vip.



“La riduzione degli ombrelloni a Grado è circa del 10% - chiarisce il sindaco-. Il vero problema è la questione degli ingressi dei turisti da fuori regione. Ci chiamano molti austriaci, ma anche molti lombardi, per prenotare e, a oggi, non possiamo ancora dare risposte”. Al prezzo del giornaliero dell’Isola d’oro si deve sempre aggiungere quello dell’ingresso (3 euro per gli adulti, un euro e mezzo per i bambini dai 6 ai 12 anni). La tariffa varia a seconda del giorno della settimana e della vicinanza dal centro della cittadina: godersi la spiaggia costa un po’ di più nel weekend nel periodo clou tra il 5 e il 22 agosto. Per esempio, un martedì al mare in prima fila costa addirittura 47 euro nella spiaggia ‘Settimo cielo’, ma arriva a 23,50 euro nell’arenile compreso tra le file tra la 201 e la 378. Anche negli abbonamenti stagionali si ritrova la medesima differenza: si va perciò dai 1.140 euro in terza fila agli oltre 4.000 del Settimo cielo. Ovviamente, esistono offerte per chi si trattiene a Grado almeno 7 giorni e anche per chi sceglie di godersi solo qualche ora di mare nel pomeriggio.Guardando al vicino, dove molti friulani trascorrono le vacanze, le regole di distanziamento tra ombrelloni indicano sempre un’area di 10 metri quadri per ombrellone. Per la prima fila a Bibione, lido frequentato da molti pordenonesi, i prezzi vanno dal 16,50 euro in bassa stagione ai 20,50 dei periodo più gettonati, ma si può arrivare anche ai 23 di alcuni settori. Per periodi lunghi dall’inizio alla fine della stagione balneare, dai 728 ai 1.177 euro.