Friuli, in montagna skipass scontati tutti i martedì e mercoledì

Skipass ridotto per chi va a sciare nelle giornate di martedì e mercoledì: dal 15 febbraio a fine stagione invernale il prezzo del giornaliero sarà scontato del 20 per cento per chi acquista alle casse dei sei poli della regione e del 30 per cento a chi compra il ticket online. La promozione partirà già con il prossimo martedì, riguarda solo gli skipass giornalieri – e non dunque sci@ore – e sarà sospesa nelle giornate dell’1 e 2 marzo.



I biglietti online saranno disponibili dal lunedì alle 12 sino al mercoledì, sempre alle 12, di ogni settimana fino alla chiusura stagionale degli impianti. Chi possiede la Ticket Card può comodamente ricaricare i biglietti sulla tessera accedendo al portale, all’indirizzo https://fvg.axess.shop/it, scegliendo lo skipass giornaliero valido nei comprensori di Tarvisio, Zoncolan, Sappada, Piancavallo, Sella Nevea e Forni di Sopra-Sauris, per poi presentarsi direttamente ai tornelli degli impianti.



Per ottenere la “Ticket Card” (costo di 5 euro con validità di cinque anni) basta registrarsi sul portale e presentarsi, solo la prima volta, alle biglietterie di uno dei poli per ritirare la tessera, oppure si può acquistare lo skipass direttamente alle casse dei comprensori. PromoTurismoFVG ricorda che per accedere alle piste è necessario il green pass rafforzato - rilasciato solo a ciclo vaccinale completo o se si è guariti dal Covid - e continua a rimanere obbligatorio l’utilizzo di mascherina Ffp2 sugli impianti “chiusi” (telecabine, funivie, seggiovie a cupola abbassata, tappeti coperti) e mascherina, anche chirurgica, su tutti quelli aperti.Per rimanere sempre aggiornati sulle aperture dei comprensori è possibile accedere alla sezione Infoneve,