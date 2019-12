Fvg alla conquista di Germania e Regno Unito

È online dal 26 novembre nel Regno Unito e dal 2 dicembre in Germania la campagna di promozione della destinazione Friuli Venezia Giulia sul portale di Trivago, il colosso tedesco che confronta le tariffe delle strutture ricettive. La partnership che PromoTurismoFvg ha messo a punto mira a raggiungere gli utenti dei mercati anglofono e tedesco attraverso la sponsorizzazione di contenuti su Trivago Magazine.

I dodici articoli sul Friuli Venezia Giulia suddivisi sulle piattaforme del mercato UK e Germania hanno registrato quasi diecimila visualizzazioni in meno di una settimana. È partita, quindi, con il piede giusto la partnership fra PromoTurismoFvg e Trivago per la promozione della destinazione attraverso la pubblicazione di testi promozionali su Trivago Magazine suddivisi rispettivamente in sei per la piattaforma UK e sei per quella tedesca.

Trieste, Grande Guerra, le vacanze in famiglia, i percorsi ciclabili, la natura e l’enogastronomia sono i prodotti promossi nella campagna, che ha già registrato sul portale tedesco 4mila visualizzazioni in soli quattro giorni e 5mila sul portale UK in meno di una settimana. I temi più cliccati in questi primi giorni sulla piattaforma tedesca sono stati Grande Guerra, Trieste e l’enogastronomia, mentre sul mercato anglofono Trieste ha fatto da capofila, seguita dal prodotto outdoor e dal food. La campagna promozionale prevede anche la diffusione degli articoli attraverso la newsletter di Trivago in Germania che conta circa venticinquemila utenti.

L’obiettivo che PromoTurismoFvg si pone con la scelta di sponsorizzare contenuti sulla destinazione è quello di raggiungere utenti di valore nel nord della Germania e nel mercato del Regno Unito. L’utente che naviga su Trivago infatti, oltre a utilizzare la piattaforma per la semplice prenotazione di servizi, la sceglie anche come vera e propria fonte di informazione e di ispirazione per la pianificazione dei suoi viaggi.