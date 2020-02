Fvg Trail Runnig Tour valorizza sport e attrattività

Conoscere e valorizzare la Regione grazie alla pratica green-oriented della corsa in montagna: un modello rivoluzionario per promuovere il turismo, incentivando nel contempo la sostenibilità ambientale, il benessere della persona e il legame col territorio. Questo è l’obiettivo del “Fvg – Trail Running Tour”, presentato questa mattina in Sala Pasolini della Regione a Udine. Iniziativa giunta ormai alla sua sesta edizione, realizzata con il sostegno della Regione, Despar-Eurospar-Interspar e curata dal collaudato Team del Fvg – Trail Running Tour.

Incanto selvaggio fatto di rupi e di spiagge, di vette aguzze, boschi incantati e dolci colline coltivate a vite. Il Friuli è così: terra di confine incastonata in questo estremo lembo a nord-est d’Italia, segreta e preziosa come i paesaggi variegati delle favole più belle. Una fusione di genti, lingue, culture, ma anche di ricette antiche, rese inimitabili da un miscuglio singolare di profumi e sapori. E' qui che muove il passo Fvg-Trail Running Tour, iniziativa destinata alla promozione di questo straordinario patrimonio. Un tour podistico che in appena sei edizioni ha saputo distinguersi nel panorama del settore, favorito dalla sensibilità alla dimensione eco-sostenibile e bellezza mozzafiato delle varie location, capace di ripagare qualsiasi grado di fatica.

Il circuito vanta complessivamente 36 fra le più importanti gare di Trail e Ultra Trail, Vertical e Skyrace, con circa 1000 km di sviluppo e oltre 50.000 metri di dislivello positivo, da percorrere da febbraio a novembre, in uno straordinario viaggio alla scoperta della Regione.

L’iniziativa è realizzata dal Team del Fvg – Trail Tour, collettivo delle più attive associazioni podistiche in ambito outdoor della Regione, che hanno coordinato la stesura di questo 6° calendario e che vede la partecipazione di Turismo, una cordata di sponsor privati, fra i quali spicca la forte sinergia con il marchio Despar-Eurospar-Interspar, ma anche dall’impegno di Enti, Comuni e Associazioni Territoriali a vario titolo presenti sui territori coinvolti. Inaugurano il Tour Amedeo Sturam, ideatore della prima gara in calendario e Andrea Di Centa, Presidente della storica Unione Sportiva Aldo Moro - Paluzza. A battezzare l'evento il saluto delle Autorità, con Sergio Bini, assessore al turismo del Friuli Venezia Giulia, il consigliere regionale Giuseppe Sibau e PromoturismoFvg.