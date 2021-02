FvgCard, apre anche il punto ritiro a Sistiana

Nuovi punti di ritiro per la FvgCard Multiservizi: alle casse dei poli sciistici della montagna, già abilitati alla consegna delle tessere, si aggiunge ora anche l’infopoint di Sistiana, che da lunedì 1° a venerdì 5 marzo rimarrà aperto, dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18, con la possibilità di ritiro delle card da parte dei clienti che si sono registrati sul portale. Nelle settimane successive, in base all’evoluzione della situazione e in linea con le direttive dei nuovi decreti, saranno individuate altre sedi, non lontane dai principali centri della regione.

Le biglietterie della montagna continueranno invece a rimanere aperte secondo i calendari e gli orari riportati sul sito.

Prosegue nel frattempo la campagna di registrazione degli utenti sulla piattaforma online: chi si iscriverà entro il 25 aprile riceverà in omaggio la FvgCard Multiservizi del valore di 5 euro e valida per cinque anni. Al momento sono già oltre 20mila le persone che hanno aderito all’iniziativa avviata da PromoTurismoFvg in un’ottica di innovazione delle procedure e di velocizzazione dei servizi.

Negli scorsi mesi l’ente che si occupa della valorizzazione e della gestione operativa del turismo in regione ha accelerato il processo di digitalizzazione: il primo step mirava a semplificare la vendita degli skipass, adattandosi così alle direttive emanate dal Cts per la riapertura degli impianti sciistici, ma l’obiettivo finale è quello di realizzare un unico supporto come contenitore di servizi.

La FvgCard Multiservizi offrirà già a partire dai mesi estivi del 2021 l’opportunità di acquistare online le corse per gli impianti di risalita aperti al pubblico (come la telecabina del Lussari) ed entro il prossimo anno l’obiettivo è quello di mettere a disposizione biglietti dei musei, ingressi in spiaggia, parcheggi e ticket di trasporto pubblico locale, attraverso il portale web, l’app e la lettura del QRcode proprio grazie al supporto della FvgCard. PromoTurismoFvg ricorda che le tessere potranno essere ritirate senza limiti di tempo e tutti gli aggiornamenti, non appena disponibili, saranno pubblicati sui canali ufficiali a questo link.