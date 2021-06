Gemellaggio tra Lignano e Klagenfurt

È bastato un breve incontro per gettare le basi di un importante sodalizio tra la città di Lignano Sabbiadoro e quella austriaca di Klagenfurt.



Questa mattina, il Sindaco di Lignano Luca Fanotto ha ricevuto in municipio il suo omologo Christian Scheider per dare vita a un gemellaggio tra due importanti realtà che condividono, in primis, un patrimonio turistico di non poco conto.



Scheider – già sindaco dal 1999 al 2001 e ora nuovamente in carica dallo scorso marzo - ha espresso la stima e l’affetto per Lignano, sentimenti che nascono anche da una sua personale conoscenza della località.



Naturalmente, l’auspicata partnership troverebbeimmediata linfa dai flussi turistici che si alternano, a seconda della stagione, sulla via che unisce il Friuli alla Carinzia. Ma non mancano di certo gli ambiti che possono contribuire a unire le due comunità e i relativi territori, a partire dagli eventi culturali per arrivare a iniziative condivise per il futuro.



“Molto del successo internazionale di Lignano è legato ai nostri affezionati turisti austriaci e l’incontro di oggi con il Sindaco Scheider è un segnale importante. Stiamo infatti ricostruendo, a poco a poco, i nuovi parametri della proposta di accoglienza successivamente agli effetti della pandemia pertanto il confronto con una città amica come Klagenfurt porterà a un dialogo sicuramente proficuo”.



Quello con Klagenfurt sarebbe il primo gemellaggio formalizzato, visto che quello esistente con Obertauern è un sodalizio che riguarda gli imprenditori dell’alberghiero. I prossimi passi ora saranno quelli formali per arrivare a breve a una presentazione ufficiale del nuovo accordo.