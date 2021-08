Giochi per bambini e i percorsi benessere nei boschi del Fvg

Si chiama Aree gioco ed è la breve guida realizzata dalla Regione Fvg che illustra i giochi per bambini e i percorsi benessere installati nei quattro parchi e boschi di pianura di proprietà regionale. Si tratta del Bosco Romagno a Cividale del Friuli, del Parco delle Risorgive a Codroipo, del Bosco della Piuma a Gorizia e del Bosco di Plessiva a Cormons.



Si tratta di ambiti naturali e aree ricreative, liberamente accessibili e da oggi più ludiche e sportive, adatte a tutti, indipendentemente dall’età e dalle attitudini di ognuno.



Lo spazio del verde pubblico, dove una comunità può incontrarsi all’aria aperta per svolgere attività rilassanti, svolge un ruolo fondamentale nella vita quotidiana: sono ambienti scanditi da ritmi naturali, dove respirare aria pura, e ora con spazi dedicati ai più piccoli con giochi di ultima generazione, atossici, sicuri e divertenti.



La pubblicazione contiene inoltre una serie di approfondimenti dedicati a temi di interesse quali la tempesta Vaia che ha flagellato i nostri boschi nell’ottobre del 2018, la filiera solidale PEFC “Insieme si può”, che promuove l’acquisto del legname proveniente dagli schianti causati dalla tempesta Vaia in sostituzione del legno d’importazione, i manufatti in legno realizzati dalle squadre di operai e falegnami regionali che si prendono cura di questi luoghi, le panchine book sharing e altro ancora.



Il libretto è reperibile gratuitamente presso gli Urp della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, su appuntamento e con le modalità e gli orari reperibili sul sito www.regione.fvg.it oppure scrivendo a urp@regione.fvg.it

E' anche scaricabile online a questo link: https://bit.ly/AreeGiocoRegioneFVG