Giornate con l’Ecomuseo, una settimana di eventi

L’Ecomuseo Lis Aganis, da sempre attento alla valorizzazione del territorio delle Dolomiti Friuliane in ogni sua sfaccettatura, vuole far conoscere i propri soci riproponendo le Giornate con l’Ecomuseo.

Nella settimana dall’1 al 9 ottobre i soci dell’Ecomuseo parteciperanno attivamente alla rassegna, proponendo aperture straordinarie di musei e mostre, inaugurazioni, serate, corsi, laboratori, passeggiate e altri eventi per far conoscere la propria realtà.

L’obiettivo è quello di creare un insieme di occasioni per riscoprire il valore profondo delle memorie, preservando un patrimonio di cui ognuno di noi, con orgoglio e passione deve prendersi cura. Queste iniziative per la conoscenza, la valorizzazione e la promozione del territorio nascono da una serie di progetti condivisi tra l’Ecomuseo Lis Aganis e i suoi soci che hanno saputo tessere relazioni con il territorio, con altri soggetti e soprattutto con le Comunità locali.

La Presidente dell’Ecomuseo Rita Bressa e i membri del Comitato esecutivo hanno voluto continuare a proporre questa iniziativa per far capire alle diverse Comunità quali sono le molteplici realtà che compongono il territorio ecomuseale e, allo stesso tempo, creare una sinergia con i soci nell’ottica di una continua collaborazione.

La cerimonia di apertura delle Giornate è in programma ad Andreis, all’Archivio del Fumetto, dove per l’occasione sarà presentata la graphic novel “Lettere dal fronte” della nuova collana ecomuseale “Splash”, dedicata alle pubblicazioni a fumetto.

Seguirà poi una intera settimana dedicata ai soci e alle loro iniziative: il calendario completo è consultabile dal sito www.ecomuseolisaganis.it nella sezione Giornate con l’Ecomuseo e in allegato.