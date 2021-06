Giornate dell'archeologia a Torre di Pordenone

In occasione delle Giornate europee dell’archeologia apre al pubblico la Villa Romana di Torre di Pordenone, di proprietà demaniale, situata nel parco del fiume Noncello. La programmazione e l’organizzazione degli eventi, volti alla promozione e alla conoscenza della Villa Romana, sono realizzate in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Pordenone e nello specifico con i responsabili del Museo Archeologico di Torre. Le attività didattiche laboratoriali e le visite guidate sono organizzate dal servizio didattico del Museo archeologico del Friuli occidentale (Studio Eupolis) in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Le visite guidate prevedono percorsi assistiti al sito della Villa per adulti e famiglie per scoprire le caratteristiche di questa importante testimonianza di epoca romana. Le attività di didattica laboratoriale, sono invece dedicate a un pubblico più giovane e alle famiglie e vertono sulla sperimentazione delle tecniche di produzione di un affresco e sulla produzione di lucerne e antefisse in argilla.

La gestione delle prenotazioni, nel totale rispetto della normativa Covid-19, è garantita e gestita da Eupolis. Per info: Museo Archeologico del Friuli Occidentale / Eupolis info@eupolis.info; tel. 0434-541433. Si ricorda che per partecipare è obbligatorio prenotarsi entro venerdì 18 giugno tramite mail a info@eupolis.info

SABATO 19 GIUGNO

Tutte le attività si svolgeranno al pomeriggio con inizio alle 15 e alle 16.30.

• Laboratorio di affresco per bambini dagli 8 agli 11 anni (massimo 10 partecipanti a laboratorio). Ispirandoci ai frammenti trovati nel sito della Villa, sperimentiamo le tecniche impiegate in epoca romana per creare un affresco

• Laboratorio sulle lucerne e antefisse per bambini dagli 8 agli 11 anni (massimo 10 partecipanti a laboratorio). Creiamo una lucerna e un’antefissa, con argilla e tanta manualità.

• Percorsi assistiti al sito della Villa romana per adulti e famiglie (massimo 15 partecipanti a percorso). Passeggiando nell'area archeologica scopriamo le caratteristiche di questo importante sito archeologico di epoca romana.

DOMENICA 20 GIUGNO

Tutte le attività si svolgeranno sia la mattina con inizio alle 10 e alle 11.30, sia di pomeriggio con inizio alle 15 e alle 16.30

• Laboratorio di affresco per bambini dagli 8 agli 11 anni (massimo 10 partecipanti a laboratorio). Ispirandoci ai frammenti trovati nel sito della Villa, sperimentiamo le tecniche impiegate in epoca romana per creare un affresco

• Laboratorio sulle lucerne e antefisse per bambini dagli 8 agli 11 anni (massimo 10 partecipanti a laboratorio). Creiamo una lucerna e un’antefissa, con argilla e tanta manualità.

• Percorsi assistiti al sito della Villa romana per adulti e famiglie (massimo 15 partecipanti a percorso). Passeggiando nell'area archeologica scopriamo le caratteristiche di questo importante sito archeologico di epoca romana.

Il calendario di tutti gli eventi delle Giornate Europee dell’Archeologia è consultabile a questo link