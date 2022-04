Giornate ecologiche sul Natisone

Due giornate di sensibilizzazione ambientale e di pulizia delle sponde del fiume Natisone.

"È il progetto che coinvolgerà venerdì 22 aprile le scuole e sabato 23 tutta la cittadinanza - dichiara l'assessore all'Ambiente del Comune di Cividale del Friuli Rita Cozzi, spiegando che - l'iniziativa ci è stata proposta dai pescatori cividalesi, rappresentati da Igor Toneatto, e dal referente cividalese del Comitato Pesca e Turismo FVG, Michele Selenscig, e ha subito trovato felice accoglimento da parte del Comune. Abbiamo infatti costituito un gruppo di lavoro con la Consigliera comunale Giorgia Carlig quale Presidente dell’Assemblea Contratto di Fiume, con il Consigliere comunale Stefano Coceano, con l’A.S.D. Manta Sub di Cividale e con l’Associazione Fare Verde Forum Iulii che ha assunto il ruolo di coordinatore dell'evento".



"L'obiettivo è quello di valorizzare dal punto di vista naturalistico un bene insostituibile, una risorsa anche turistica di tutta la regione" continua la Cozzi.



"Il 22 aprile le attività saranno riservate agli alunni delle Scuole Primarie dell’I.C. cividalese che parteciperanno ad alcune attività didattiche organizzate dal Gruppo di Pescatori e dall’A.S.D. Manta Sub di Cividale"."Il giorno successivo - continua l'assessore - le attività sono invece rivolte alle associazioni e alla cittadinanza: abbiamo esteso l'invito a partecipare alle associazioni sportive, culturali e di volontariato ma qualsiasi cittadino voglia prenderne parte può farlo. Gli aderenti si cimenteranno nella pulizia e manutenzione dei sentieri di accesso al fiume (individuati in n. 8 accessi), nella pulizia di alcune zone limitrofe".Gli interessanti possono contattare l’Associazione Fare Verde Forum Iulii (prof. Francesco Greco: mail: fvg.fareverde@gmail.com, cell: 347 7671827), che gestirà le adesioni e consegnerà il materiale utile per la raccolta (sacchi e guanti, gentilmente forniti da Net s.p.a., gestore del servizio di igiene urbana comunale).