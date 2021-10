Giornate Fai d'autunno, 1.500 presenze nel Friuli Occidentale

Grande successo per le Giornate Fai d’Autunno organizzate dal Gruppo Fai Giovani di Pordenone. Oltre 1.500 gli ingressi registrati durante il weekend nei due borghi di Cordovado e Sesto al Reghena, annoverati tra i più belli d’Italia. Numeri importanti per l’evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi del Fai, Fondo Ambiente Italiano, un appuntamento con l'arte, la cultura e la bellezza giunto alla decima edizione e di anno in anno sempre più atteso.

Cinque le aperture esclusive che hanno destato grande interesse: le stanze riccamente affrescate di Palazzo Bozza-Marrubini, noto anche come Casa del Capitano, il chiostro di Palazzo Mainardi, la graziosa chiesetta dell’ex Convento di Madonna di Campagna nel complesso del Circolo Ippico La Corte, la sede di Grandi Molini Italiani dove si producono farine di qualità superiore, l’azienda Midj specializzata negli arredi per spazi collettivi e uffici dal design contemporaneo.

Per l’occasione è stata inoltre inaugurata all’Info Point dell’Ufficio Turistico di Cordovado l’esposizione Italia Grand Sketching Tour, una collezione di disegni ad acquerello dipinti dall’artista triestina Chiara Gomiselli durante un tour in moto lungo tutto lo stivale, impresa da cui è nato anche un libro illustrato, una sorta di guida turistica alternativa tra borghi e città del nord Italia per scoprire le bellezze del nostro territorio con uno sguardo diverso dal solito. La mostra sarà visitabile fino al 7 novembre negli orari di apertura dell’Ufficio, a ingresso libero.

Molti i visitatori residenti nelle zone limitrofe desiderosi di accedere per la prima volta agli interni di palazzi e aziende locali solitamente chiusi al pubblico. In particolare, il maggior numero di ingressi si è registrato per l’apertura dell’azienda Grandi Molini Italiani, le cui prenotazioni erano sold out già prima dell’inizio delle Giornate. Numerose le presenze da tutto il territorio pordenonese, oltre che dalle altre provincie del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Ha partecipato alle visite anche il gruppo Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) di Pordenone, giungendo all’evento pedalando sulle due ruote.

La buona riuscita della manifestazione è stata possibile grazie al supporto di tutti gli appassionati volontari del Fai Giovani e della Delegazione FAI di Pordenone, dei Gruppi Fai Sacile e San Vito al Tagliamento, gli Apprendisti Ciceroni dell’Isis Paolo Sarpi e del Liceo Le Filandiere di San Vito al Tagliamento e i Volontari per un Giorno di tutte le fasce d’età, provenienti da diverse località della provincia.

“Quest’anno concludiamo le Giornate d’Autunno con grande soddisfazione - ha dichiarato Lisa Dotta, responsabile Gruppo Fai Giovani Pordenone - La numerosa partecipazione testimonia l’interesse del pubblico nel sostenere la causa dell’associazione e il desiderio di riscoprire il territorio, che per noi sono la cosa più importante".

Questo è stato il primo evento organizzato dopo la formazione della nuova Delegazione di Pordenone: “Siamo davvero contenti del successo della manifestazione - ha affermato il Capo Delegazione Riccardo Pasqualis - segno che le aperture proposte sono state apprezzate; ringraziamo i Comuni, le aziende e le famiglie che ci hanno permesso di ottenere questo bel risultato”.

Tanti gli eventi culturali che la Delegazione e i Gruppi del territorio proporranno durante l’anno. Il prossimo appuntamento si terrà già a fine mese, il 30 ottobre, con una visita guidata alla cantina Bessich di Roveredo in Piano, organizzata dal Gruppo FAI Sacile nell’ambito del programma regionale Fai un giro in vigna.