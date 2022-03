Giornate FAI di Primavera a Udine e Ruda

La 30esima edizione delle Giornate FAI di Primavera torna, dopo due anni, in piena primavera. Il weekend del 26 e 27 marzo 2022 la Delegazione di Udine aprirà, a grande richiesta, due luoghi solitamente chiusi al pubblico che nelle scorse edizioni hanno riscosso un grande successo.



L’architettura industriale sarà il fil rouge di questi due luoghi che hanno influenzato la storia della comunità udinese e di quella friulana.

Sabato 26 e domenica 27 marzo i volontari vi accoglieranno e vi faranno scoprire l’area Ex S.A.F.A.U. a Udine e l’Amideria Chiozza a Perteole di Ruda.

In loco, presso i banchetti posti all’ingresso di ogni bene, sarà possibile iscriversi al FAI.



AREA EX SAFAU

Un importante esempio di archeologia industriale cittadina, l’area ex S.A.F.A.U., ovvero la "Società per Azioni Ferriere ed Acciaierie di Udine", sita in Via Milazzo, nata nel 1942 e sviluppata negli anni ’50, è diventata pezzo fondamentale della storia della città. Generazioni di udinesi (e non solo) hanno lavorato e vissuto l’acciaieria, intessendo le proprie vite all’interno di questi spazi, ora dismessi. Edifici e storie vissute che giacciono adagiate in un’insula urbana strategica per il ripensamento della città.



ORARI E INDICAZIONI DI VISITA

AMIDERIA CHIOZZA E LA SUA MACCHINA A VAPORE

ORARI E INDICAZIONI DI VISITA

La sua storia ci verrà raccontata in una visita ad un’area limitata del sito, dal gruppo Amis de Safau, che ci guiderà alla sua scoperta insieme ai volontari della delegazione. Racconti, esperienze di vita vissuta e lavorativa, intesseranno le trame della memoria perché, citando Roberto Muradore, narratore di parte delle visite guidate: “noi faremo insieme memoria. Ciascuno senza memoria non è nulla. Le comunità sono memoria, che sia Udine che in Friuli: senza memoria non hai identità. Le nostre radici sono contadine e operaie e non dobbiamo reciderle, perché se restiamo senza radici non riusciamo nemmeno a comprendere l’attualità, la contemporaneità e a pensare ad un futuro migliore”. Alla luce della memoria e dello sguardo verso il futuro la Delegazione FAI di Udine accoglierà tutti i visitatori come segue:Sabato e domenica: dalle 10:30 alle 13:00 (ultimo ingresso alle 12.30; dalle 14:00 alle 17:30 (ultimo ingresso alle 17:00). Turni di visita composti da massimo 20 persone. Ingresso ogni 30 minuti. Ingresso da Via Milazzo - Udine.Per accedere all’area è richiesto l’utilizzo di scarpe comode e chiuse (preferibilmente con suola spessa, tipo trekking). Non sarà consentito l’accesso all’area in caso di requisiti non soddisfatti.Prenotazione consigliata sul sito ww.giornatefai.it fino al giorno antecedente la visita.Le visite NON saranno effettuate in caso di maltempo.L'Amideria Chiozza è una vecchia fabbrica che produceva amido, lasciata per anni in abbandono e che solo ultimamente, grazie al censimento dei Luoghi del Cuore del 2016, è in fase di restauro, e quindi aperta in via eccezionale per la seconda volta dopo le scorse Giornate FAI d’Autunno. I Volontari del FAI e dell’Associazione Amideria accompagneranno i visitatori in questo magnifico viaggio nel tempo, presentando l'amideria, situata in località La Fredda di Perteole (Ruda), dal punto di vista storico-architettonico e percorrendo le fasi di lavorazione del prodotto. Dalla sala con i vari macchinari si passerà alla sala della macchina a vapore, da poco recuperata grazie al contributo del FAI e al grande impegno dei volontari dell'Associazione Amideria Chiozza, costituitasi nel 2014, e al supporto tecnico-scientifico del Museo della Tecnica di Brno (Repubblica Ceca). La macchina a vapore è una rara testimonianza della Prima rivoluzione industriale e l'amideria è l'unica fabbrica di amido in Europa a oggi ancora in possesso del sistema produttivo originale.Sabato e domenica: dalle 10:00 alle 17:00 (ultimo ingresso alle 16:30). Turni di visita composti da massimo di 15 persone. Ingresso ogni 20 minuti.Ingresso da via Luigi Pasteur località La Fredda di Perteole - RUDA - 33050 Ruda, UDPer accedere all’area è richiesto l’utilizzo di scarpe comode e chiuse.Le Giornate FAI di Primavera si svolgono, in tutta Italia, con il Patrocinio del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane. Si ringrazia per la collaborazione la Commissione europea in Italia, da alcuni anni partner delle Giornate FAI attraverso l’Ufficio di Rappresentanza a Milano; la Protezione Civile, l’Arma dei Carabinieri e la Croce Rossa Italiana per il prezioso supporto.Come Delegazione FAI di Udine ringraziamo in maniera particolare i volontari di Protezione Civile e Croce Rossa Italiana, i Comuni di Udine e Ruda, la proprietà dell’area ex SAFAU, Bruzio Bisignano e tutti i volontari del gruppo Amis de Safau, i volontari dell’Associazione Amideria Chiozza, il Circolo fotografico Friulano.Ricordiamo che durante le visite sarà necessario rispettare tutte le norme di sicurezza, contenute nei cartelli informativi posti all’inizio del percorso, a partire dall'attenzione a non creare assembramenti e all'uso della mascherina durante l’intera durata della visita. Ricordiamo di disinfettare le mani con gli appositi gel e attenersi alle indicazioni date dai volontari. Viene richiesto di rinunciare alla visita qualora nei 14 giorni antecedenti si abbia avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C oppure ci siano stati contatti con persone risultate positive al COVID19.Nei punti di partenza delle visite ritroverete i Volontari FAI ad accogliervi, aggiornarvi sulle attività e sulle promozioni in corso e a raccogliere iscrizioni e rinnovi. Come sempre viene suggerito un contributo minimo di 3 euro. Vi ricordiamo che il denaro raccolto durante le Giornate FAI di Primavera va a sostenere le attività istituzionali della Fondazione. Per l'accesso alle visite è necessario esibire il Green Pass rafforzato (a eccezione dei bambini al di sotto dei 12 anni e dei soggetti esenti in base a idonea certificazione medica) ed è richiesto l'utilizzo delle mascherine FFP2.Verificare costantemente il sitoper essere aggiornati sulle aperture.