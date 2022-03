Giornate Fai Primavera alla tenuta agricola Torre Rosazza

Il Gruppo FAI di Cividale del Friuli per le Giornate FAI di Primavera 2022 propone la visita della Tenuta agricola Torre Rosazza, situata in località Poggiobello di Oleis, Comune di Manzano, Provincia di Udine - Friuli Orientale. La tenuta si estende per 100 ettari, di cui ben 80 coltivati a vigneto e comprende un palazzo con annessa cappella, cantine e locali di lavorazione delle uve, giardino con belvedere. Dal 1974 è di proprietà Genagricola del gruppo assicurativo di Generali.

Il Gruppo Fai di Cividale del Friuli è particolarmente felice di offrire la possibilità di conoscere questo sito non aperto al pubblico, recentemente restaurato e posizionato in un contesto naturale di particolare bellezza, le Colline di Poggiobello nei pressi di Oleis e dell’Abbazia di Rosazzo, luoghi noti fin dall’antichità per essere particolarmente ameni e adatti alla coltivazione della vite e dell’ulivo. I visitatori potranno in primis ammirare un paesaggio collinare di grande armonia e aperto su vasti panorami che spaziano dalle Alpi Giulie ai Colli Orientali del Friuli, dalla pianura friulana alla città di Udine.



I visitatori saranno guidati alla scoperta della Tenuta Torre Rosazza e verranno accompagnati attraverso la storia e le vicende del luogo. Si potranno ammirare diverse sale del piano nobile del palazzo, arredate con mobilio d’epoca, la sala più preziosa, quella degli affreschi, la cappella, il belvedere; a conclusione della visita una passeggiata agri-vitivinicola proprio nelle vigne sottostanti il giardino del complesso. Con il recente e ampio restauro concluso nel 2019 e curato dalla ditta Eu.Co.Re. di Pavia di Udine, Genagricola ha voluto riportare il luogo al passato splendore dopo le alterne vicende del secolo scorso: l’intervento fra l’altro ha riportato in luce nel salone, grandi figure ad affresco databili al XVII secolo ed ha ridonato piena funzionalità agli ambienti del palazzo.Le visite saranno curate da giovani “apprendisti ciceroni”, studenti del Liceo Paolo Diacono di Cividale e della Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università di Udine. Saranno presenti anche le restauratrici per approfondimenti.Inoltre per l’occasione il Gruppo Fai di Cividale apre anche la Chiesetta Ronchi di San Egidio che si trova poco distante dalla tenuta e si può raggiungere con una breve passeggiata.Le visite alla Tenuta Torre Rosazza si svolgeranno per gruppi di 6 persone, con orario 10-13 e 14.30-18.00 (ultimi ingressi 12.30 e 17.30) e partenze ogni 20 minuti. Durata della visita storico-artistica 40 minuti circa seguita da un percorso enologico-vitivinicolo di 20 minuti circa. Si consiglia abbigliamento comodo. Per l’accesso è necessario esibire il GREEN PASS rafforzato da vaccino o guarigione. Contributo minino per le visite € 3,00, contributo consigliato € 5,00, in favore del FAI-Fondo Ambiente Italiano. In caso di mal tempo l'evento si svolge ugualmente, ma ci saranno dei cambiamenti logistici.PRENOTAZIONI consigliate da giovedì 17 marzo fino a venerdì 25 marzo: sul sito FAI dedicato; via mail nadaluttiilaria@libero.it; tramite messaggio Sms al n.339 1555344.PUNTO DI RITROVO: ingresso ospiti Torre Rosazza, Località Poggiobello 12, Oleis di Manzano, Udine. I parcheggi sono nelle immediate vicinanze. Il sito è accessibile ai disabili.Presso i locali dell’azienda agricola TORRE ROSAZZA Genagricola è possibile acquistare i vini dell’azienda. Degustazione di un vino autoctono sabato e domenica alle ore 17.30 per l’ultimo ingresso.Si segnalano le iniziative “Vigneti aperti” del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia che sono attive negli stessi giorni.