Giovedì 7 aprile sciopero regionale dei trasporti

Giovedì 7 aprile è stato proclamato uno sciopero generale dei trasporti. Lo sciopero è stato indetto contro il Governo Draghi. Il CAT, Coordinamento autoferrotranvieri Trieste, infatti, ha annunciato quattro ore di protesta. A Trieste lo sciopero avrà inizio alle 9 e terminerà alle 13 e interesseràsia il personale viaggiante (conducenti, controllori e verificatori), sia il personale tecnico e amministrativo.

Nel corso della mattinata potrebbero pertanto verificarsi disagi sia al servizio di trasporto e sia agli sportelli per il pubblico.



A Udine e Gorizia lo sciopero interesserà la fascia oraria dalle 17 alle 21. Le corse in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero proseguiranno fino al capolinea di destinazione. Saranno quindi garantiti esclusivamente i collegamenti previsti prima delle 17 e dopo le 21.

L’astensione dal lavoro del personale amministrativo e degli impianti fissi potrebbe verificarsi le ultime quattro ore di ogni turno.



A Pordenone lo sciopero riguarderà la fascia oraria dalle 17 alle 21, con le stesse modalità valide per Udine e Gorizia. Saranno garantite le corse speciali per il trasporto degli utenti disabili, i servizi scuolabus, il collegamento con gli aeroporti e la corsa dal CRO di Aviano con partenza alle 16.35.



Il numero verde 800 052040 (da rete fissa) e 040 9712343 (da rete mobile) svolgerà servizio regolare.

Le biglietterie di Gorizia, Monfalcone, Grado svolgeranno servizio regolare.