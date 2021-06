Gita in laguna a Marano per i pensionati del commercio

Ultimi posti per la gita in laguna a Marano con la motonave Saturno per soci, familiari e simpatizzanti dell’associazione dei pensionati del commercio della 50&Più di Udine.

L’appuntamento con la simpatia e l’esperienza di Adriano Zentilin è in programma venerdì 2 luglio con ritrovo in porto a Marano alle 10.15.

"Siamo ripartiti con le iniziative sul territorio – commenta il presidente della 50&Più Guido De Michielis –. Marano è un’altra tappa per ritrovarci assieme dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia". Per informazioni e prenotazioni 0432/538707.