Gita treno+bici sulla pedemontana pordenonese

Domenica 7 novembre la Ciampore Asd organizza la prima edizione della Gita treno+bici tra Aviano, la Venezia delle Nevi, Piancavallo, Barcis, Andreis e Montereale. Si tratta di un’attività ludico-motoria-culturale per valorizzare la mobilità sostenibile, la Venezia delle Nevi, ciclopedonale di dieci chilometri con un dislivello di 960 metri, e la vecchia strada della Valcellina, per ora fruibile solo in parte.

L'attività si svolgerà all'aperto; non è richiesto il Green Pass, ma si raccomanda di seguire le norme di prevenzione anti-Covid. Una guida parteciperà alla gita, per i consigli del caso e la conoscenza del tracciato.

Domenica 7 - in caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata alla primavera 2022 – alle 8.30 il ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Aviano per l’iscrizione. La gita partirà alle 9 e intorno alle 12.15 è previsto l’arrivo a Barcis nella piazzetta di Palazzo Centi dove sarà predisposto il punto di ricarica E-Bike. La veranda sul lago sarà a disposizione per relax; a due passi dai locali punti di ristoro.

Alle 12.45 la ripartenza per Montereale Valcellina, con arrivo previsto alle 13.15, con un momento conviviale in piazza. Disponibile il ritorno ad Aviano via treno Montereale Valcellina.

REGOLAMENTO. La gita è da considerarsi un test per analoghe attività che saranno strutturali all'offerta turistica 2022, da costruire sul concetto treno-bici per mettere in rete la Ferrovia Pedemontana del Friuli Occidentale con le vallate e le montagne che la cingono.

Alla gita possono partecipare massimo 20 persone, con bicicletta tipo Mtb o Gravel, muscolare o a pedalata assistita (batteria minima500); le biciclette dovranno essere dotate di fanali anteriori e posteriori e campanello. E’ obbligatorio l'uso del casco e degli occhiali e si consiglia il collare copri collo-bocca-naso.

Il Treno dei Poeti è un progetto unitario di accoglienza e servizi al viaggiatore, nelle stazioni ferroviarie dismesse, gestito dalla Comunità degli Artisti. Nell'attesa che le stazioni diventino disponibili per i servizi al viaggiatore, il Treno dei Poeti prosegue ugualmente, organizzando eventi slow nel territorio e preparando le condizioni affinché il binomio Treno-Bici possa trovare realizzazione nella Pedemontana Occidentale attraverso un asset di infrastrutture viarie che lo consenta.

Dopo il successo delle due giornate multiartistiche di Barcis a luglio, dopo aver effettuato il mini roadshow Budoia-Chiusaforte-Villach (17-19 agosto), in cui il Treno dei Poeti ha portato il messaggio di amicizia consegnando ai rappresentanti carinziani il materiale pubblicitario in lingua tedesca su montagna e pedemontana pordenonese (Patrocinio Aviano, Barcis, Budoia); dopo il successo dell'intervento del Treno dei Poeti in Piancavallo il 4 settembre, in occasione dell'arrivo della terza tappa del 57° Giro del Friuli, categoria Elite e Under 23, organizzato dalla Libertas Ceresetto di Mortegliano, eccoci organizzare quanto sopra, anticipando nel tempo un progetto che volevamo iniziare a proporre dalla primavera 2022.

