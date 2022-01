Gite scolastiche virtuali con Radio Magica Onlus

Ottanta visite virtuali gratuite a disposizione delle scuole primarie e secondarie del Friuli Venezia Giulia per scoprire i siti Unesco di Cividale del Friuli e di Aquileia. In un anno scolastico purtroppo ancora segnato dall’emergenza Covid in cui molte gite scolastiche sono state annullate, Fondazione Radio Magica Onlus organizza delle visite guidate on line dedicate agli studenti di elementari e medie di tutta la regione.



Le visite si svolgeranno con l’intervento di guide ed esperti, con l’ausilio di materiale multimediale, giochi online e il supporto delle Mappe Parlanti di Aquileia e di Cividale del Friuli e delle Valli del Torre e del Natisone. Le Mappe Parlanti, realizzate da Radio Magica con sostegno del SASWeb Lab dell’Università di Udine e con il contributo di vari partner tra cui Fondazione Aquileia e il Mittelfest, sono uno strumento utile per scuole e turismo. Disponibili in formato cartaceo e digitale, contengono storie e curiosità in formato audio e video (anche in LIS) dedicate ai principali oggetti del territorio illustrato sulla mappa, per divulgare il patrimonio in chiave accessibile e divertente per tutti. Il materiale verrà spedito via posta alle classi che si prenoteranno.



“Con le visite virtuali diamo continuità e ampliamo il progetto delle gite online avviato nel 2021: aveva coinvolto oltre 100 classi del Friuli Venezia Giulia che, a causa del Covid, si erano viste costrette a rinunciare alle tradizionali uscite scolastiche sul territorio. – spiega, fondatrice di Radio Magica – Il successo l’edizione 2021 ha rivelato l’apprezzamento degli insegnanti per questa modalità di educazione al patrimonio che non sostituisce la visita in presenza, ma la arricchisce e stimola i giovani ad acquisire consapevolezza sulla ricchezza che li circonda con l’ausilio delle nuove tecnologie.”(il link per accedere è disponibile nel sito radiomagica.org). Le gite on line sono rivolte a singole classi e inizieranno il 10 febbraio. La durata della visita virtuale è di un’ora. Per iscrivere le classi basta telefonare al numero 0432 558465 (dalle 10 alle 12). Le gite sono assegnate in ordine di prenotazione secondo criteri di equa distribuzione territoriale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ogni scuola può prenotare fino a quattro incontri. Per ulteriori informazioni contattare fondazione@radiomagica.org.Il progetto è sostenuto dalla Direzione Cultura e Sport della Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dell’avviso storico-etnografico. I partner sono Fondazione Aquileia, Mittelfest, SMO-Museo di paesaggi e narrazioni, IC Paolo Petricig, Villa de’ Claricini Dornpacher, Gruppo esploratori e lavoratori Grotte di Villanova, Comuni di Aquileia, Povoletto, Stregna, Cassacco, Moimacco.