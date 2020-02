Gli alberi raccontano storie affascinanti

E’ un simbolo. Una vecchia quercia sulle spalle delle colline moreniche friulane. Nelle notti di luna piena osserva tutto, la Piccola Patria, da sopra le sue radici e quando il cielo è terso vede lampeggiare la laguna di Marano. Il Rôl dal Nono Carli ha vissuto le guerre e il terremoto. C'era quando le case non avevano la luce elettrica e l’acqua da bere si prendeva a secchiate giù dai cento scalini che portavano al torrente Urana. Ha visto scomparire il vecchio borgo di Cragnolin sopra Magnano in Riviera e nascere e crescere il Ronc del vecchio Carli.

Ha osservato per anni la vita di quell’uomo solitario che si aggirava tra i boschi del Fait, zaino verde e doppietta in spalla, baffi fieri alla Cecco Beppe, e occhi azzurri alla Paul Newman. Cacciava cinghiali e cercava gamberi quando ancora, giovane bracconiere e antico minatore emigrato in Belgio, era tornato nel suo luogo natio per morire tra i boschi. Raccoglieva asparagi selvatici e viveva con il suo cane e i suoi amati uccelli. Era rimasto l’unico a vivere nel bosco dopo il terremoto del ’76. Non ne aveva voluto sapere di scendere a Tarcento e aveva continuato a vivere tra i suoi boschi, sotto l’antica quercia, in un vecchio box di lamiera, fino a che il vecchio male non l’aveva portato, eremita, in altre e più alte foreste.

Scopri il resto del racconto di Andrea Maroè, ambassador di PromoTurismoFvg

Ogni giovedì alle 19.30 la storia di un ambassador raccontata da Telefriuli. Scopri tante altre experience da vivere con Friuli Venezia Giulia Turismo