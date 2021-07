Gli Ecomusei del Fvg si raccontano al mondo

Promuovere tra le vecchie e giovani generazioni dei corregionali all'estero, attraverso un percorso interdisciplinare, gli usi e costumi, il patrimonio culturale e tradizionale friulano e regionale, contrastare la perdita della memoria storica attraverso la fruizione digitale sono gli obiettivi del progetto “Intrecci di memorie”.

Una serie di incontri tematici sulle lavorazioni artigianali di feltro, cesteria, tintura naturale e scarpets che vede impegnati fianco a fianco l’Ente Friuli nel Mondo, Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane e l’Impresa culturale relativa Salamandre delle Dolomiti Friulane.

“Patrimoni e comunità - Gli Ecomusei del Fvg si raccontano in un viaggio tra video, immagini e incontri” è il secondo progetto in partenza. Attraverso una video-narrazione di esperti locali (operatori ecomuseali, artisti, artigiani, produttori, cuochi e ristoratori) saranno raccontate le peculiarità e le eccellenze del territorio regionale per permettere ai sette ecomusei del Fvg di dare visibilità al proprio patrimonio e stimolare presso i corregionali la progettazione di nuove forme di “turismo di ritorno” e turismo culturale improntate alla sostenibilità e finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni locali.

Entrambi i progetti hanno il sostegno della Regione Fvg - Servizio Lingue minoritarie e Corregionali all’estero.

Obiettivi, programmi e dettagli delle due iniziative verranno illustrati giovedì 29 luglio a Maniago in una conferenza stampa convocata alle 12.00 nella Sala Consiliare della sede municipale, in Piazza Italia (primo piano). Interverranno Rita Bressa, Giampaolo Bidoli e Loris Basso, presidenti dell’Ecomuseo Lis Aganis, di Salamandre delle Dolomiti Friulane e dell'Ente Friuli nel Mondo, alcuni rappresentanti degli Ecomusei regionali e, collegati online, alcuni corregionali partecipanti al ciclo di formazione, selezionati coinvolgendo i Fogolârs Furlans di tutto il mondo.

Previsto anche il videomessaggio di saluto dell’assessore per i Corregionali all’estero Pierpaolo Roberti che non potrà intervenire di persona.

La conferenza stampa potrà essere seguita online dalla pagina Facebook e dal canale Youtube dell'Ecomuseo Lis Aganis.