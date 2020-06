Gli hotel spalancano le porte

Se ci si fermasse ai dati pubblicati sui media nazionali, l’estate sarebbe già finita. Secondo Federalberghi, solo il 40% degli hotel italiani è attualmente aperto, il 26,8% ha deciso di tenere chiuso per tutto il mese di giugno, solo il 78,9% prevede di essere aperto ad agosto. Due su dieci. Se questi numeri non bastassero a far accapponare la pelle, si stima anche che nel 2020, in Italia ci saranno 31 milioni di turisti stranieri in meno: una ecatombe.

Guardando il bicchiere mezzo pieno, però, la Fase 3 è partita e il 3 giugno l’Italia ha riaperto i confini dopo l’emergenza sanitaria. Dal 15 giugno l’Austria ha autirizzato nuovamente il transito verso l’Italia ai turisti provenienti dalla Germania e dalla Svizzera, seguita da molti altri Paesi europei che hanno riaperto i confini interni, ripristinando la libera circolazione dentro l’area Schengen. L’obiettivo è, ovviamente, rivitalizzare l’economia e, in particolare, il settore turistico. Per un pieno ripristino della libertà di circolazione, però, bisognerà aspettare fino alla fine del mese.

LIGNANO

Lignano Sabbiadoro aspettava con ansia la riapertura dei confini, non solo regionali. Per chi vive di turisti provenienti soprattutto, ma non solo, da Austria e Germania, non veder arrivare clienti ormai consolidati è stato un incubo. Nonostante le premesse, nessun albergatore si è scoraggiato. “Al momento – spiega Enrico Guerin, presidente mandamentale di Confcommercio Lignano Sabbiadoro e titolare dell’Hotel Arizona a Riviera - soltanto una quindicina di strutture su un totaledi 160 alberghi sono chiuse. Devo dire che l’avvio è stato difficile, abbiamo perso ponti importanti. Anche di quello del 2 giugno hanno potuto approfittare solo i corregionali. Speriamo di risalire”. A far riflettere a lungo gli albergatori sulla riapertura sono state anche le nuove norme anticovid. “Oltre ai confini chiusi - continua il presidente – ha pesato anche l’incertezza sulle indicazioni, aggiornate fino all’ultimo minuto”. Almeno i turisti sono dalla parte degli albergatori. “Devo dire – continua Guarin – che si sono dimostrati tutti ben disposti. Purtroppo, anche il tempo si è accanito contro l’apertura della stagione”. Altra data fondamentale è la chiusura delle scuole, metaforicamente parlando. “Arrivano mail con richieste di prenotazioni una dopo l’altra. Finora, le persone chiamavano il giorno prima, aspettando il bel tempo. Altri chiedono ancora indicazioni sulle misure da seguire, sull’apertura o meno della piscina, che in realtà è la più sicura. Per la spiaggia possiamo dire soltanto che mentre nel resto d’Italia la distanza tra gli ombrelloni è di 10 metri quadrati, a Riviera è di 25”. La differenza maggiore è nel servizio. “Bisogna – dice l’albergatore – cambiare approccio col cliente. E la soluzione trovata potrebbe essere quella definitiva. Per esempio, la colazione self service a buffet scompare ed è servita conformata, già nel piatto. Ovviamente, questo comporta più personale. Per quanto riguarda il mio hotel, dovremo solo decidere nel momento di affollamento, se utilizzare un’altra area, o fare doppi turni. Pranzi e cene non subiranno modifiche”. Per quanto riguarda il personale, “ho richiamato tutti gli stagionali. E’rimasto a casa – conclude Guarin - solo chi non poteva rientrare in Italia, come il mio chef che è dello Sri Lanka. In generale, a Lignano credo, a spanne, che abbia perso il lavoro solo il 10-20 per cento del personale”.



SENZA CONFINI

La riapertura dei confini regionali e internazionali è stata vista come la chiave per far partire il turismo in Friuli Venezia Giulia. E’ convinto della necessità di questo passo l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini. “La prima considerazione da fare – spiega l’assessore – riguarda il fatto che su 9.100.000 turisti che visitano la nostra regione ogni anno il 57% proviene da Austria e Germania. I corridoi turistici anticovid devono portare sulle spiagge della nostra regione, che sono assolutamente covid free. E questo è il primo passo per la ripartenza del settore turistico”. Al secondo posto c’è l’organizzazione. “Devo dire che albergatori e gestori delle nostre spiagge – continua Bini – sono stati davvero encomiabili e si sono attenuti prontamente a tutte le disposizioni, per garantire la sicurezza di turisti e lavoratori. Pur essendo tutti consapevoli che si tratta di un momento molto difficile e che stanno aprendo nella più grande incertezza, sono responsabili. Certo è che nella prima fase chi vive di turismo è sopravvissuto soprattutto grazie ai visitatori autoctoni”. Certo è che anche le condizioni atmosferiche non hanno aiutato. Dopo un inutile bel tempo quando si doveva stare chiusi in casa, o ancora non si poteva superare i confini comunali, al momento della riapertura il meteo non ha favorito nessuno. “Devo dire – conclude Bini – che c’è stata una congiuntura astrale particolarmente sfavorevole. Oserei dire una sfiga fotonica. Speriamo in luglio e agosto”.



GRADO

“Lavorare meno, ma lavorare tutti. E’ questo l’obiettivo che ci siamo posti a Grado”. Parole di Luis Fumolo, presidente del mandamento Confcommercio dell’Isola del sole. “Al momento – spiega - tutti i piccoli alberghi a gestione familiare sono aperti. Una cinquantina di grandi alberghi ha già ripreso ed entro la settimana sono previste altre dodici aperture. Posso dire che a Grado siamo operativi al 90%. Ma la nostra situazione è diversa da quella delle altre città balneari del Friuli”. Innanzitutto, a Grado molti austriaci e tedeschi sono veramente di casa. “Molti stranieri, proprietari di appartamenti o altro – spiega Fumolo – sono anziani, vengono qui da anni, e sono tornati anche a costo di fare un periodo di quarantena, una volta rientrati nel loro Paese. Adesso non ci sarà più neanche questo problema”. Un’altra differenza è la gestione diretta. “Io, per esempio, ho un barenoteca e ho aperto subito il 18 maggio”. Per il presidente gestire nell’emergenza bar e ristoranti è molto diverso dal dover aprire un albergo. “Sicuramente, per quanto riguarda i locali pubblici – spiega Fumolo – il problema più grande è mantenere le distanze tra i tavoli e le sedute. Per gli alberghi un problema nuovo è quello di ripensare il servizio per le colazioni. Non è possibile proporre buffet, ma so che molti nostri alberghi si sono organizzati diversamente. Il cameriere è posizionato dietro a un vetro, davanti al tavolo del buffet, in totale sicurezza, quindi, e preparerà il piatto su ordinazione. Fatto e servito”.



BIBIONE

Erano molti i friulani imbufaliti, perché non potevano andare nella loro seconda casa al mare. Fino al 3 giugno, infatti, i collegamenti regionali erano chiusi e l’amatissima Bibione (nel friulanissimo comune di San Michele al Tagliamento) era da considerarsi oltre confine. Ora via libera e anche gli alberghi sembrano ben avviati. Nonostante i soliti allarmismi sui quotidiani nazionali, Orlando Mason, direttore dell’Associazione bibionese albergatori, fa presto i conti. “Su 95 alberghi, al momento solo tre non pensano di ripartire. Dieci strutture avevano già riaperto a fine maggio. Un’altra ventina aprirà tra poco. Siamo fiduciosi. Rispetto a due mesi fa la situazione è positiva. Certo è che il 60% dei nostri turisti sono di lingua tedesca. I confini riaperti sono essenziali”. La burocrazia, però, rema contro. “Escono sempre nuove normative sulle strutture – dice il direttore -, noi ci adeguiamo ai cambiamenti. Speriamo, però, che si vada verso un alleggerimento”. Anche il meteo non è stato generoso. “Siamo stati chiusi due mesi – conclude Mason – e fuori splendeva il sole. L’anno scorso, a maggio, ha sempre piovuto. Speriamo adesso di poterci godere la spiaggia, già ben organizzata”.