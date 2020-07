GoMusei, un biglietto unico per visitare Gorizia

A Gorizia è attivo da qualche giorno “GoMusei”, un biglietto unico per visitare a prezzo ridotto il Castello della città, il Museo della Grande Guerra, il Museo della Moda e delle Arti Applicate, la Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein, il Palazzo Coronini Cornberg.



Risultato di un accordo di collaborazione fra l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, il Comune di Gorizia e la Fondazione Coronini Cronberg, il biglietto unico intende dare un nuovo impulso al rilancio turistico-culturale di Gorizia. Al costo di 12 euro per l’intero e di 6 euro per il ridotto, il biglietto unico può essere acquistato nelle diverse sedi coinvolte nell’accordo e varrà un mese dalla data di acquisto. La visita è arricchita da una mini guida che accompagna il visitatore in tutte le sedi coinvolte.



Tra le sedi oggetto dell’accordo, ci sono anche il Museo di Santa Chiara, la Sinagoga e il Parco di Villa Coronini Cronberg, già a ingresso gratuito, ma inseriti nell’accordo per consentire ai turisti di usufruire di un tour completo dei luoghi culturali più significativi della città.



Maestoso simbolo millenario della città, il Castello di Gorizia mantiene ancora oggi l’aspetto della fortezza da cui si controllava l’ampio territorio circostante. Il maniero ha subito nel corso della sua storia molte trasformazioni e quello che oggi si può ammirare è opera dell’accurata e puntuale riqualificazione realizzata dopo le distruzioni della Prima Guerra Mondiale. Info:; urp@comune.gorizia.itSuddiviso in nove sale, il Museo della Grande Guerra ripercorre il dramma del primo conflitto mondiale, dalla vita del soldato alle ripercussioni civili, con un’ampia raccolta di oggetti, fotografie, documenti, divise e armi. Dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19 (chiuso il lunedì). Info: www.musei.regione.fvg.it; didatticamusei.erpac@regione.fvg.itDedicato alla storia del tessile e del costume, il Museo della Moda e delle Arti Applicate propone allestimenti, collezioni e postazioni multimediali. Dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18.30 (chiuso il lunedì). Info:; didatticamusei.erpac@regione.fvg.itLa Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein ospita sia mostre temporanee sia un’esposizione permanente con quasi cento pezzi tra dipinti, disegni, incisioni e sculture, snodandosi in un percorso cronologico che va dalla metà del ‘700 alla metà del ‘900. Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 (chiuso il lunedì). Info:; didatticamusei.erpac@regione.fvg.itUltima residenza del re di Francia Carlo X di Borbone, Palazzo Coronini Cronberg è una dimora storica risalente alla fine del Cinquecento, nelle cui sale è possibile ammirare arredi antichi e preziose opere d’arte, come le due “teste di carattere” di Franz Xaver Messerschmidt. Il Palazzo è circondato da uno splendido parco all’inglese. Info:; info@coronini.it