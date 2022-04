Good Morning Italia, parte il viaggio di Joe Bastianich e Paolo Vizzari

Inizia domani il viaggio tra cibo e musica di “Good Morning Italia”, il nuovo format pensato dal Friuli Venezia Giulia per Sky Arte, che vedrà due narratori d’eccezione, Joe Bastianich e Paolo Vizzari, in un itinerario on the road per attraversare Calabria, Lombardia, Piemonte e, naturalmente, la regione.

Domani su Sky Arte dalle 20.40, e a seguire su Sky Uno, la prima delle quattro puntate prodotte da Ballandi che andranno in onda ogni martedì e si concluderanno proprio in Friuli Venezia Giulia, punto di partenza e di chiusura di ogni viaggio del tour che allo stesso tempo si fa promotrice di un messaggio di rilancio attraverso la grande musica e l’alta cucina, due dei settori economici maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria in questo ultimo biennio.

Ottimismo, cibo, passione e musica: questi gli ingredienti del programma che debutta sui canali Sky e per il Friuli Venezia Giulia vedrà protagoniste due donne, Antonia Klugmann, dai fornelli del suo ristorante di Vencò, L’Argine, e la cantante Malika Ayane, a parlare, attraverso musica e cucina, dell’indissolubile legame di questa terra con i confini e delle sfumature che assume la cultura del territorio.

Paolo Vizzari si farà raccontare tutti i segreti dietro al successo del ristorante in cui è ospite, passando da Antonia Klugmann – L’Argine a Vencò - e Nino Rossi – Quafiz - fino a Davide Oldani – D’O - e Matteo Baronetto – Ristorante Del Cambio – mentre Joe Bastianich, nei duplici panni di intervistatore e musicista, incontrerà episodio dopo episodio cantanti del calibro di Malika Ayane, Stefano Belisari degli Elio e Le Storie Tese, Samuel dei Subsonica e Brunori Sas.

La Calabria, la Lombardia e il Piemonte saranno le altre tre regioni che i due professionisti del mondo della ristorazione esploreranno, portando con sé i pregiati prodotti enogastronomici del paniere del marchio collettivo Io sono Friuli Venezia Giulia, incontrando di volta in volta un ristoratore, in grado di rendere contemporanee e fare proprie le cucine regionali, e un cantante che si racconta e racconta le sue sperimentazioni musicali.

Un’avventura appassionante alla scoperta dell’Italia, per certi versi una nuova Italia, che si rialza e riparte. Good Morning Italia nasce così, come un progetto che in poche parole segna il risveglio e l’alba di un nuovo giorno coniugando due eccellenze come la musica e la cucina e ripercorrendo con spontaneità e un pizzico di improvvisazione le storie di chi abita alcuni di questi angoli bellissimi del Paese.

Il programma, prodotto da Ballandi per la valorizzazione del marchio collettivo Io sono Friuli Venezia Giulia, nato per valorizzare la sostenibilità e la tracciabilità nel settore agroalimentare della Regione Friuli Venezia Giulia, andrà in onda tutti i martedì a partire dal 26 aprile dalle 20.40 su Sky Arte, disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Dal 21 maggio, sarà inoltre trasmesso ogni sabato e domenica su Sky Uno dalle 18.30.