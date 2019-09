Gorizia la Nizza austriaca

Nuovo appuntamento della fortunata serie di visite guidate organizzate dal KIT Cultural information touchpoint Nova Gorica/Gorizia alla scoperta delle bellissime ville del Corso di Gorizia



Grazie ad un veloce sviluppo dell’industria attorno al 1850 ed alla costruzione del collegamento ferroviario fino a Gorizia dieci anni più tardi, la città cominciò ad espandersi verso la nuova stazione ferroviaria. Con la perdita del Veneto con la proclamazione del Regno d’Italia e la sistematica promozione di Gorizia come centro per le cure climatiche, la città sull’Isonzo conquisto il titolo “Nizza austriaca”. Con la crescita delle attività turistiche a #Gorizia aumentò anche la richiesta per la costruzione di ville suburbane sia da famiglie nobili che da ricchi industriali e meritevoli ufficiali militari. Il fascino di quell’epoca si può maggiormente ammirare nelle moltissime ville costruite in stili storici e nell’architettura secessionistica costruita sul corso.

La visita guidata per questa famosa via goriziana è organizzata come un intreccio tra una relazione in loco e una passeggiata tra l’ex villa Ritter (l'odierna villa San Giusto) e il Giardino pubblico. La visita si svolgerà in lingua italiana. La durata della visita è di circa due ore e mezzo con inizio e fine nel medesimo punto. Ad accompagnare i visitatori sarà lo storico dell’arte prof. David Kožuh. In caso di maltempo la visita sara' posticipata di una settimana.



Ricordiamo che lo stesso giorno ma alle ore 9:00 avra' luogo una visita guidata alla scoperta di Nova Gorica. Chi fosse interessato a partecipare trovera' qui il link con le informazioni: https://www.evensi.com/nova-gorica-architetture-sculture-verde/336482874



Per informazioni kitng.go@gmail.com o chiamando il numero 00386 51 251 174.



E’ possibile acquistare i biglietti presso il Kit Cultural information touchpoint Nova Gorica/Gorizia, in piazza Transalpina, all’interno della stazione ferroviaria di Nova Gorica, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 12.30 alle 17, il sabato dalle 9 alle 14. Il prezzo del biglietto è di €6.



Per gruppi più numerosi è possibile accordarsi per visite organizzate anche al di fuori delle date prestabilite scrivendo alla email david.kozuh@gmail.com