Gorizia ripensa il suo modello di turismo

L’estate è alle porte e Gorizia vuol fare la sua parte e dimostrare che l’impostante offerta culturale può trasformarsi in un prezioso volano turistico a favore dell’indotto del tessuto economico cittadino. In quest’ottica ha avuto luogo un utile e proficuo confronto tra Comune, PromoturismoFvg e Isig. Gli argomenti sul tavolo erano molti ma la sintesi finale del meeting si può benissimo riassumere come tutti uniti per la promozione culturale e turistica in una estate che ormai è alle porte.

Al nutrito incontro ha preso parte il Sindaco, Rodolfo Ziberna, l’Assessore alla Cultura ed allo Sviluppo Turistico, Fabrizio Oreti, il Direttore Marketing di Promoturismo, Bruno Bertero, accompagnato dal Team di lavoro dell’ente regionale, gli uffici comunali e Isig con il Direttore Daniele Del Bianco assieme a Lorenzo De Sabbata che segue gli aspetti della candidatura con Nova Gorica per la capitale europea della cultura.

Il Sindaco ha sottolineato che a causa del Coronavirus il turismo è cambiato, sarà un’ estate diversa e Gorizia sta lavorando per essere turisticamente pronta anche a favore del commercio asfissiato dall’emergenza sanitaria. In considerazione che il flusso turistico sarà prioritariamente italiano, ridisegnamo l’offerta per permettere di favorire l’indotto a favore della città.

Tra gli argomenti trattati, il Sindaco ha aggiornato PromoturismoFvg in merito all’attività che si sta portando avanti con Nova Gorica per la candidatura a Capitale Europea della Cultura, tra l’altro, che le osservazioni per la fase finale giunte dall’Europa sono positive.

Il Direttore Marketing di Promoturismo, Bertero, ha fornito massimo supporto alla promozione turistica a favore di Gorizia e della capitale della cultura. Secondo Bertero Il turismo regionale è ripartito con l’apertura dei musei e comunque sarà una estate da modulare visto che il bacino turistico della regione è su: Austria, Slovenia, Lombardia, Veneto, Toscana.

PromoturismoFvg sta lavorando per promuovere un territorio accattivante che può trasmettere emozioni. Per Gorizia si sta valutando di creare un target per permette di trasformare la città in un luogo emozionale da vivere. Si lavorerà per tradurre la candidatura come un valore turistico, in tal senso verranno creati contenuti digital su radio (in aumento l’ascolto), social, media. Si lavorerà anche per la realizzazione di videoclip promozionali per mettere in risalto i tesori della città.

Nella seconda parte della riunione è entrato nel dettaglio l’Assessore Oreti per trattare altri temi su cui si sta lavorando come per esempio: il Museo del Valico del Rafut; la creazione di pacchetti e itinerari turistici a favore del percorso ebraico di Gorizia e Valdirose, il progetto Transborder European Tourist Paths. Percorsi turistico culturali lungo la cortina di ferro.

Ha terminato Oreti, ci aspetta una estate diversa dove, turisticamente parlando, Gorizia è pronta a fare la sua parte.