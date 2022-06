Gradis’ciutta apre le porta del Borgo

L’azienda vitivinicola di Robert Princic inaugura Borgo Gradis’ciutta, la nuova struttura dedicata all’ospitalità che nasce dal recupero e dalla valorizzazione di un palazzo del ‘500, con la volontà di arricchire l’offerta di accoglienza qualificata nel Collio.

Il Borgo sorge esattamente nel cuore dei terreni dell’azienda proprio per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva tra vigneti, profumi, sapori e la caratteristica ospitalità della famiglia Princic. “Fin da bambino", racconta Robert Princic, titolare dell’azienda vinicola Gradis’ciutta, "mi ripetevo che quando me lo sarei potuto permettere avrei acquistato quella villa e l’avrei riportata agli antichi splendori. Veder realizzato questo sogno e poter finalmente aprire le porte ai visitatori dandogli la possibilità di immergersi nella magia del Collio rappresenta per me e la mia famiglia una grandissima emozione. Il nostro obiettivo è quello di arricchire l’offerta di ospitalità di livello nel Collio con nove camere e tre appartamenti ricavati dal recupero di un complesso di edifici risalenti al sedicesimo secolo, sperimentando esperienze legate al mondo del vino e assaporando i ritmi lenti della campagna e della natura”.

In questa cornice, i visitatori potranno godere a pieno della magica atmosfera del Collio, uno dei territori del vino più importante d’Italia, immergendosi nei vigneti dell’azienda agricola Gradis’ciutta sita a San Floriano del Collio che conta oggi più di 40 ettari con una produzione di circa 200 mila bottiglie l’anno. Qui i vigneti sono curati da sempre all’insegna dell’attenzione verso l’ecosistema che circonda l’azienda che hanno dato vita nel tempo a vini biologici di prestigio.

“Questo progetto si inserisce in un momento cruciale per il nostro territorio. Il 2025 sarà infatti l’anno di Gorizia, Capitale europea della cultura con Nova Gorica. Gorizia è la porta dell’oriente e il Collio è il suo territorio vitivinicolo, luogo particolarmente adatto a ospitare delegazioni e visitatori che potranno scoprire un territorio unico. Occorrono nuove strutture di charme e Borgo Gradis’ciutta lo sarà, grazie anche alla previsione di realizzare una piscina all’aperto per la bella stagione".

Le camere offrono oggi complessivamente 25 posti letto e saranno proposte ai visitatori iniziative e attività che andranno ad arricchire l’offerta enoturistica che l’azienda già propone ai suoi visitatori: si potrà andare da degustazioni ad hoc dei vini dell’azienda, al pic-nic in vigna, all’esperienza in prima persona della vendemmia in vigneto, alla formula del Nature bathing con la pratica dello yoga in vigna per chiudere con una Cooking Class da cui si potranno apprendere tutti i segreti della cucina Mitteleuropea. Un’attenzione particolare sarà poi dedicata ai prodotti utilizzati e offerti ai visitatori durante il soggiorno nel pieno rispetto della filosofia produttiva dell’azienda da sempre attenta al biologico e alle produzioni a basso impatto ambientale.

Non resta che provare questa esperienza unica, e farsi conquistare dalla magia di questo luogo capace di unire attenzione ai dettagli, sostenibilità, grande accoglienza e una proposta enologica di altissima qualità.

Per info e prenotazioni: https://www.gradisciutta.eu/borgogradisciutta/