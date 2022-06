Grado 130, a giugno un ricco calendario

Da 130 anni Grado è sinonimo di benessere ma anche di divertimento. Giugno è il mese in cui si avviano le molte iniziative legate all’anniversario ma anche le escursioni, le gite in laguna e le attività sportive. In evidenza lo spettacolo di video mapping architetturale in Campo Patriarca Elia, le escursioni e le diverse attività sportive. Ogni giorno un’occasione per stare bene.

Con l’arrivo di giugno e l’estate alle porte, partono anche le moltissime proposte estive di Grado, l’Isola d’oro, che quest’anno festeggia il 130 anni dal decreto imperiale che la proclamò “Stazione di cura e soggiorno”. Nel giro di qualche decennio, dopo il decreto del 25 giugno 1892, Grado divenne il luogo di villeggiatura marina più alla moda dell’Impero. Ancora oggi la sua bellissima spiaggia conserva quest’aura di eleganza fuori dal tempo pur adeguandosi al turismo contemporaneo con un’offerta di iniziative per ogni giorno della settimana.

Tutta l’estate gradese sarà piena degli appuntamenti dedicati a “Grado 130” ma è in giugno, dal 25 al 28, che si svolgerà l’evento clou delle celebrazioni: dalle 21.30 ci sarà infatti l’attesa installazione artistica di video mapping "Horizon - proiezioni dal cuore dell'Isola di Grado" in campo Patriarca Elia a cura di Sara Caliumi, artista che vanta importanti collaborazioni internazionali.

La Basilica di Santa Eufemia diventerà la tela su cui saranno proiettate le immagini, ad alta definizione e in tre dimensioni, tratte e ispirate dall’arte del territorio isolano (la performance durerà 20 minuti circa e verrà riproposta in loop tutta la serata).

Tra le innumerevoli altre attività per l’anniversario che celebra la nascita del turismo gradese vanno citate la mostra di cartoline d’epoca “Un saluto da Grado” (ingresso principale spiaggia GIT) che prosegue fino al 30 settembre, il tè danzante in spiaggia (12 giugno alle ore 17.30, Turbo Swing con les Babettes presso Isola d’Oro in spiaggia principale GIT) e la il Summer Night Ball (24 giugno, terrazza fiorita Grand Hotel Astoria, ingresso dalle ore 20 con sfilata di costumi da bagno e valzer finale). Nella spiaggia GIT, con il patrocinio di AsuGi e UniTs, il 15, 16 e 17 giugno si svolgeranno le giornate gratuite di screening dermatologico, senza prenotazione. In giugno ci saranno anche diversi appuntamenti con gli ensemble della Fondazione Bon; il primo concerto si terrà il 2 giugno nella Basilica di Sant’Eufemia con il TulipDuo. Seguiranno il 16 giugno l’Exù Quintet e il 30 giugno il gruppo Some Funk Punk, entrambi alle 21.00 presso i Giardini Marchesan.

Da giugno inoltre, nelle aziende aderenti, i menù saranno a tema 130: aperitivi, cocktail, gelati, pizze dedicati a Grado. Tutto il programma di Grado 130

ESCURSIONI. Sono già iniziate le escursioni #Grado 130 in bicicletta (ogni lunedì il percorso urbano e di sabato il percorso agri-naturalistico) e a piedi (ogni venerdì Grado Mitteleuropea). Per #gradoexperience, è già attivo tutti i mercoledì pomeriggio il Wine Tour (degustazione di vari vini friulani e Santonego® in differenti osterie del centro storico), mentre è prevista il 9 e il 23 giugno l’escursione in laguna al Casone di Mota Safon. Partono invece a fine mese, l’archeobus (visita guidata alle principali attrazioni di Aquileia con pranzo e visita al laboratorio artigianale di cioccolato Cocambo) e il bus natura (vista guidata all'Isola della Cona, attività con i cavalli Camargue e pranzo).

GRADOSPORT. Grado è anche molto sinonimo di sport: per i professionisti segnaliamo dal 28 maggio al 5 giugno la 25° edizione del Torneo internazionale femminile di tennis “Città di Grado”, mentre il 4 giugno si svolgerà la Barbanade, gara di nuoto mezzofondo in acque libere 3,8km, da Barbana a Grado. Per chi invece vuole solo tenersi in forma, ci sono attività sportive davvero per ogni esigenza: dallo yoga in spiaggia all'alba e al tramonto ogni sabato (il 14 giugno alle ore 21 c’è anche yoga full moon night, fronte mare, sotto i raggi della luna piena spiaggia Costa Azzurra) alle lezioni individuali di windsurf, sup, nuoto, skateboard e kitesurf.

Dal primo giugno, tutti i giorni tranne il lunedì, inoltre, Grado sarà raggiungibile via mare grazie all’attivazione dei servizi marittimi gestiti da Tpl Fvg. Si potrà raggiungere Lignano Sabbiadoro navigando attraverso la Laguna di Grado e Marano oppure si approderà al Molo Audace attraversando il Golfo di Trieste. Da quest’anno, collegata al servizio marittimo, ci sarà una novità, presentata recentemente da APT Gorizia e PromoTurismoFvg: un bus “Hop on hop off” che, in coincidenza con l’arrivo delle linee marittime da Trieste e da Lignano, permetterà di scoprire l’entroterra attraverso tre itinerari.

Si potrà partire da Grado per il Collio Tour (due anelli effettuati quattro volte nel corso della giornata che toccano le principali località, lunedì, mercoledì e venerdì), per il percorso storico culturale Bus and Bike (il martedì partendo da Grado alla scoperta degli insediamenti dei Longobardi a Romans d’Isonzo e a Cividale del Friuli, con tappa a Cormòns) o per il Bus and Bike, percorso di ispirazione enogastronomica (giovedì, da Grado, conduce i turisti attraverso il Collio lungo la Strada del Vino e dei Sapori toccando le località di Capriva del Friuli, Cormòns, Mariano e San Floriano del Collio).