Grado a settembre: l'estate non finisce

La stagione balneare di Grado non smentisce la sua definizione di “Isola del Sole” e si prepara a presentare ai propri ospiti un mese di settembre vivace all’insegna del “tutto aperto in sicurezza” (con il mare Covid-free). Stabilimenti balneari ancora a disposizione dei turisti per un’offerta esclusiva di attività in mezzo alla natura grazie alla possibilità di praticare discipline sportive rilassanti e di mantenimento, disponibilità di servizi per soddisfare le mille curiosità storiche e culturali dei visitatori dell’antico borgo e dei suoi territori limitrofi. E poi ancora una ristorazione di alta qualità, segnata dalla tipicità marinara, in un contesto unico di acqua, sole e mare, tutto da scoprire giorno per giorno, con un calendario di occasioni mai banali.

In allegato il programma di settembre