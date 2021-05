Grado e Lignano in trasferta con l'Udinese

Grado e Lignano Sabbiadoro “in trasferta” a Milano come match sponsor di Inter - Udinese. In occasione della 38° e ultima giornata di campionato contro i vincitori dello scudetto, il pullman ufficiale dei bianconeri, brandizzato con Lignano Sabbiadoro e Grado, località balneari simbolo della costa del Friuli Venezia Giulia, attraverserà i luoghi simbolo della città e accompagnerà la squadra a San Siro, dove domenica alle 15 si giocherà Inter-Udinese, PromoTurismoFvg sarà per la prima volta match sponsor di una gara in trasferta.

Le due località di mare saranno quindi protagoniste nell’ultima di campionato, in una partnership che vede ancora una volta PromoTurismoFvg collaborare con la squadra bianconera per una promozione congiunta del territorio proprio scegliendo l’Udinese Calcio come testimonial del Friuli Venezia Giulia.

Oltre al pullman, sono state messe in campo altre iniziative per promuovere le località balneari a seguito del lancio della stagione estiva: lo scorso 14 maggio PromoTurismoFVG, assieme agli operatori del territorio, ha organizzato uno scenografico evento in cui gli oltre 25mila ombrelloni lungo l’intero litorale della regione sono stati aperti come segnale di ripartenza di una costa unica che coniuga in 130 chilometri le spiagge sabbiose alla laguna, le oasi alle baie rocciose fino ad arrivare al golfo di Trieste e a Muggia.

I loghi di Lignano Sabbiadoro e Grado sono stati inseriti in tutte le comunicazioni social e web del club bianconero, sono state attivate campagne sui media e promozionali, è stata programmata la comunicazione social con attività promozionali dedicate alla promozione di Lignano Sabbiadoro, Grado e della costa unica orientate agli appassionati di calcio residenti in Lombardia e Piemonte, nonché coinvolti i tifosi dell’Udinese con alcuni quiz sulla conoscenza del territorio regionale e l’invio della newsletter con contenuti dedicati. Sempre per dare risalto alla stagione balneare da poco avviata, Udinese Tv ha realizzato alcune interviste con gli operatori delle due località turistiche.

L’appuntamento è quindi per domenica alle 15 a San Siro.