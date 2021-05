Grado e Lignano si confermano da Bandiera Blu

Il mare e le spiagge di Grado e Lignano Sabbiadoro si confermano puliti e a misura di turista. Anche quest'anno, a pochi giorni dall'avvio della stagione balneare, fissato per il 15 maggio, a entrambe le località è stata assegnata la Bandiera Blu 2021.

Attribuiti anche i riconoscimenti agli approdi. In Fvg sono 12 e vanno a Marina Punta Faro, Darsena Porto Vecchio, Porto Turistico Marina Uno e Marina Punta Verde per quanto riguarda Lignano Sabbiadoro. E poi Darsena Aprilia Marittima, Marina Punta Gabbiani e Marina Capo Nord ad Aprilia Marittima, Marina Sant’Andrea a San Giorgio di Nogaro. Bandiera blu anche a Marina Hannibal a Monfalcone, Porto San Vito a Grado, Porticciolo Marina e Lega Navale Italiana a Trieste.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 Paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'Onu: Unep (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la Fee ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari. Tra i criteri presi in considerazione ci sono la qualità delle acque di balneazione, il turismo sostenibile, l’attenta gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, la valorizzazione delle aree naturalistiche e l’implementazione delle piste ciclabili.

Obiettivo principale del programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.

Per Lignano Sabbiadoro si tratta della 32esima volta. "Siamo davvero orgogliosi di questa conferma e di essere nuovamente annoverati tra le località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto”, sono le parole del Sindaco Luca Fanotto al termine della cerimonia, che si è svolta in videoconferenza.

“Infatti, sono stati implementati ulteriori importanti servizi per rendere ancora più sicura la nostra località di fronte al fenomeno del Covid-19 e per garantire un soggiorno piacevole per i nostri amati ospiti e residenti. In particolare, tra questi servizi sono stati notevolmente implementati i percorsi ciclopedonali. È un risultato che premia la Città di Lignano di un grande lavoro e di un importante impegno”.

"L'ottenimento della 33esima Bandiera Blu consecutiva ci gratifica enormemente in un momento di grande difficoltà in cui i temi legati alla sostenibilità ambientale sono diventati lessico comune e condiviso", sono le parole del primo cittadino dell'Isola d'Oro, Dario Raugna. "Per noi questo riconoscimento rappresenta l’opportunità di progredire ulteriormente rispetto alla strada che stiamo già perseguendo, ponendoci come una località all’avanguardia per quanto concerne il rispetto e la tutela dell’ambiente inteso non soltanto come qualità delle acque marine, ma anche l’attuazione di una serie di accorgimenti che vanno dalla raccolta differenziata sulle nostre spiagge fino al riutilizzo delle fanerogame come barriere naturali contro l’erosione dei litorali, anziché come rifiuto da trasportare in discarica. Una sfida che ci ha visto protagonisti con un progetto sperimentale al quale quest’anno ha aderito anche la GIT, con grandi benefici per l’ambiente e per le tasche dei contribuenti".

"Le nostre località balneari e i nostri porti turistici confermano ancora una volta l'impegno nel coniugare qualità dell'offerta turistica e sostenibilità ambientale". Queste le parole della consigliera regionale Maddalena Spagnolo (Lega). "Alla luce di questo importante riconoscimento, assegnato a un totale di 201 località rivierasche di tutta Italia, gli interventi di dragaggio diventano ancor più fondamentali per sostenere l'economia locale, in particolare per turismo, ricettività e imprenditoria. L'impegno della Regione - conclude Spagnolo - è sempre massimo, l'urgente necessità è che si risolvano tutti i nodi burocratici, anche a livello statale, che impediscono di conseguire tale importante obiettivo".