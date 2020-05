Grado inaugura la stagione estiva

"Con l'occasione del dono di due fioriere da parte della comunità di Treppo Ligosullo abbiamo inaugurato, simbolicamente, la stagione estiva", spiega il sindaco di Grado, Dario Raugna. "Come il legno di queste fioriere, che rappresenta la ricostruzione dopo la tempesta Vaia che ha colpito violentemente la Carnia due anni fa, così rinasceremo e supereremo anche questo anno difficile".

"Dobbiamo ripartire, tutti insieme. La nostra industria è il turismo e come amministrazione faremo di tutto per stare accanto alle attività economiche e ai lavoratori, cosa che attueremo concretamente attraverso lo stanziamento di circa un milione e mezzo di fondi per le famiglie e le imprese nel bilancio di previsione. Grazie al mio collega Sindaco Luigi Cortolezzis, presente in rappresentanza della sua comunità, e complimenti a Git e all'amministratore unico Alessandro Lovato che si sta impegnando ad aprire lo stabilimento balneare nonostante le difficoltà del momento", conclude Raugna.