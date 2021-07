Grado, l'isola dello sport

Grado è decisamente una località di mare a vocazione sportiva considerata la varietà di discipline che qui si possono praticare tutto l’anno, all’aria aperta e in tutta sicurezza. Tanto più durante questa estate, durante la quale, da luglio a settembre, grazie al progetto “Grado sport&fun” realizzato dal Comune di Grado, con la collaborazione del Consorzio Grado Turismo e di 7 Associazioni sportive, sarà possibile cimentarsi gratuitamente, ogni giorno della settimana, in svariate discipline.

La molteplicità di attività sportive praticabili sull’Isola del Sole rappresenta un valore aggiunto per la destinazione, sia perché si configura come attività complementare alla classica vacanza balneare, diventando esperienza da provare durante il soggiorno; sia perché tali attività possono divenire motivazione di viaggio (a esempio, il golf e il kitesurf) e dovrebbero essere promosse in maniera unitaria, come questo progetto darà modo di sperimentare. Perciò, Comune di Grado e Consorzio Grado Turismo propongono un ricco e diversificato calendario settimanale di attività ludico-motorio-sportivo-didattico-informativo, da tutto luglio fino al 12 settembre, che permetterà ai cittadini e agli ospiti (grandi e piccoli) di fruire di svariate opportunità per praticare o apprendere i rudimenti delle varie discipline, in differenti zone dell’Isola del Sole.

Sole, sabbia, sport

Pilates/gym, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9, fino al 31 agosto, presso il lungomare Nazario Sauro e, dalle 10 alle 11, a Grado Pineta. Lingue italiano e inglese; età 16+; bambini dai 10 ai 16 anni solo se accompagnati; nessun limite di partecipanti. Attività sportiva a cura di ASD Grado X sport.

Basi del tennis, tutti i lunedì dalle 16 alle 17, fino al 6 settembre, presso il Tennis Club Grado. Lingue italiano e inglese; età 7-13 anni; massimo 8 partecipanti. Attività sportiva a cura dell’ASD Tennis Club Grado.

Basi della vela (lezione teorica con nomenclatura, venti, manovre, andature e lezione pratica a bordo di un cabinato), tutti i lunedì dalle 18 alle 19, fino al 23 agosto, presso la sede della Lega Navale Italiana. Lingue italiano e inglese; età 14+; massimo 6 partecipanti. Attività sportiva a cura della Lega Navale Italiana di Grado.

Lezione SUP tutti i martedì dalle 12 alle 13, fino al 31 agosto, ritrovo all’ingresso principale della spiaggia GIT. Lingue italiano e inglese; età 5+; massimo 10 partecipanti. Attività sportiva a cura di ASD Kite Life Grado.

Basi del kitesurf, tutti i martedì dalle 15 alle 16, fino al 7 settembre, ritrovo presso la Cittadella dello Sport. Lingue italiano e inglese; età 5+; massimo 10 partecipanti. Attività sportiva a cura di ASD Kite Life Grado.

Trx/fitness total body, tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19, fino al 31 agosto, ritrovo all’ingresso principale della spiaggia GIT. Lingue italiano e inglese; età 14+; massimo 15 partecipanti. Attività sportiva a cura di ASD Kite Life Grado.

Basi della canoa alla scuola dei campioni (utilizzo del materiale, sicurezza, prova pratica), tutti i martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19, fino al 9 settembre, presso la sede della Società Canottieri Ausonia. Lingue italiano e inglese; età 8+; massimo 6 partecipanti. Attività sportiva a cura della Società Canottieri Ausonia.

Basi del golf, tutti i mercoledì dalle 16.30 alle 17.30, fino all’8 settembre, presso il Golf Club Grado. Lingue italiano e inglese; età 8+; massimo 4 partecipanti. Attività sportiva a cura di Golf Club Grado.

Danza coreografica, tutti i mercoledì dalle 10.30 alle 12, dal 21 luglio all’8 settembre, presso il Lungomare Nazario Sauro (dietro al Comune). Lingue italiano e inglese; età 18+; bambini dai 10 ai 18 anni solo se accompagnati; max 50 partecipanti.

Escursione Bike History, tutti i giovedì dalle 9 alle 13, fino al 2 settembre; ritrovo con la guida e partenza dall’ingresso principale della spiaggia GIT (viale Dante Alighieri), arrivo ad Aquileia lungo la ciclovia Alpe Adria, tempo a disposizione per visitare Aquileia, rientro a Grado. Lingue italiano, tedesco e inglese; età 16+; massimo 10 partecipanti. Attività sportiva a cura di ASD Grado X sport.

Canoa, tutti i giovedì dalle 12 alle 13, fino al 26 agosto; ritrovo all’ingresso principale della spiaggia GIT. Lingue italiano e inglese; età 5+; massimo 10 partecipanti. Attività sportiva a cura di ASD Kite Life Grado.

Pratica yoga, tutti i sabati mattina dalle 7.30 alle 8.30, fino al 28 agosto, presso lo stabilimento Tivoli in spiaggia Costa Azzurra. Lingue italiano e inglese; età 18+; massimo 30 partecipanti. Attività sportiva a cura di ASD Fairplay Massimo Bertoni.

Skateboard, tutti i sabati dalle 10 alle 11, fino all’11 settembre, presso lo stabilimento Tivoli in spiaggia Costa Azzurra. Lingue italiano e inglese; età 5+; massimo 6 partecipanti. Attività sportiva a cura di ASD Fairplay Massimo Bertoni.

SUP, tutte le domeniche dalle 10 alle 11, fino al 12 settembre; ritrovo presso lo stabilimento Tivoli in spiaggia Costa Azzurra. Lingue italiano e inglese; età 5+; massimo 6 partecipanti. Attività sportiva a cura di ASD Fairplay Massimo Bertoni. Infine, lezione di Windsurf, tutte le domeniche dalle 15 alle 16, fino al 12 settembre, presso lo stabilimento Tivoli in spiaggia Costa Azzurra. Lingue italiano e inglese; età 5+; massimo 4 partecipanti. Attività sportiva a cura di ASD Fairplay Massimo Bertoni.

In caso di annullamento delle attività causa maltempo, l’informazione verrà comunicata tramite la pagina Facebook del Consorzio Grado Turismo o direttamente dalle Associazioni.

I servizi vanno prenotati entro le ore 12.00 del giorno precedente all’attività, indicando attività sportiva, nome e cognome, numero dei partecipanti, età, Comune di residenza, numero di telefono, a Consorzio Grado Turismo 0431 80383 (lun/sab 9.00-17.00); WhatsApp [+39] 331 5499459; experience@grado.it; Associazioni Sportive.