Grado, nuova ordinanza per le spiagge libere

Il sindaco di Grado, Dario Raugna, ha firmato una nuova ordinanza per le spiagge libere, "che va nella direzione del miglioramento dell’ordinanza precedente. Abbiamo previsto la picchettazione di una nuova area libera della spiaggia di Pineta per il posizionamento delle proprie attrezzature. In tutti gli spazi aperti pubblici non disciplinati dalla presente ordinanza, esclusi i così detti “corridoi” tra gli stabilimenti balneari in cui è vietato lo stazionamento, si applicano le disposizioni governative in termini di distanziamento di sicurezza tra le persone di almeno un metro".

"Nelle spiagge libere del Comune di Grado dovranno essere tenuti i seguenti comportamenti idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19: mantenimento di un metro di distanza tra gli utenti e divieto di assembramento e di pratiche ludiche o sportive che possano dare luogo ad assembramenti", spiega il sindaco.

"E’ vietato lo stazionamento nelle spiagge libere fatta eccezione per quelle individuate nelle allegate planimetrie, ovvero Costa Azzurra, Sacca e Pineta. Le postazioni/ombrelloni nelle spiagge libere e il posizionamento delle attrezzature da spiaggia deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole: la distanza minima dal centro di una singola postazione/ombrellone a quella vicina deve essere di almeno 10 metri; la distanza minima tra la zona ombreggio e/o occupazione di diverse postazioni/ombrelloni deve essere di almeno 4 metri lineari; la disposizione dell’attrezzatura privata (sdraio, ombrelloni, ecc…) va collocata a ridosso del centro di ogni singola postazione".

"In tutti gli spazi aperti pubblici non disciplinati dalla presente ordinanza, si applicano le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, conclude Raugna.

QUI L'ORDINANZA COMPLETA