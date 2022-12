Grado, procedono i lavori di rinnovo delle terme

"I lavori di rinnovo delle terme di Grado, per i quali sono stati già investiti 5,5 milioni di euro per il primo lotto, procedono con l'obiettivo di rendere la struttura operativa in vista della prossima stagione estiva. L'intesa recentemente siglata tra Regione, Comune di Grado e PromoturismoFVG consentirà l'affidamento del successivo lotto entro il 2023 e la realizzazione del nuovo polo termale dell'Isola del sole. Sono state infatti superate le difficoltà urbanistiche collegate al progetto d'ampliamento delle terme e, a breve, verranno definiti anche i costi legati ai diritti di superficie".

Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini al termine del sopralluogo di questa mattina al cantiere delle terme di Grado, compiuto assieme al sindaco della città Claudio Kovatsch, al presidente della Grado impianti turistici (Git) Roberto Marin e al direttore di PromoturismoFVG Antonio Bravo.

L'assessore ha confermato che "gli interventi in corso e quelli per il nuovo polo termale permetteranno la completa armonizzazione tra le strutture. Una volta realizzato, il complesso garantirà servizi d'eccellenza non solo per la città di Grado ma anche a favore di tutta la regione, aumentando l'appeal turistico del Friuli Venezia Giulia. La costante e consolidata collaborazione tra Regione, Comune e Git ci consente di "correre" per superare le difficoltà dovute alla congiuntura economica, come gli aumenti dei costi dei materiali e dell'energia, per raggiungere l'obiettivo e alzare ancora di più l'asticella del livello qualitativo della nostra offerta turistica".