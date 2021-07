Grande attesa a Monfalcone per l'arrivo di Msc Crociere

Grande attesa a Monfalcone per gli scali a Portorosega delle prime due navi da crociera della flotta Msc, sabato 10 e domenica 11 luglio. L’Amministrazione comunale, oltre ad aver pianificato e risolto ogni problematica logistica per l’attracco delle navi e per l’accoglienza dei crocieristi e dell’equipaggio (composto da circa 500 persone), nell’ambito della proficua collaborazione con Msc Crociere è riuscita a organizzare e proporre un pacchetto turistico dedicato, che prevede l’attivazione di un servizio transfert da Portorosega al Museo della Cantieristica con accompagnamento, visita guidata e ingresso gratuito al MuCa e successivamente alla Rocca di Monfalcone.

“La proposta del pacchetto turistico”, afferma il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, “è il frutto delle proficue relazioni con Msc Crociere e rappresenta l’esempio di come l’Amministrazione comunale abbia saputo cogliere questa grande opportunità, predisponendo, grazie agli Uffici dell'area Cultura, un piano di azioni di accoglienza, divulgazione e promozione del patrimonio culturale nei confronti dei viaggiatori in transito”.

“Ciò ha portato Msc Crociere a inserire la location di Monfalcone tra gli itinerari visitabili nell’ambito dell’offerta commerciale delle crociere: un grande risultato, per nulla scontato, dal punto di vista turistico e di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della città, che sarà riproposto anche in occasione del secondo scalo, in programma il 17 e il 18 luglio. Il valore della crocieristica – conclude il Sindaco Cisint – non sta solo nell’impatto turistico, bensì anche in quello occupazionale diretto. La conferma di una costante presenza di Msc Crociere ci convincerebbe a creare una ‘Academy’ per consentire ai giovani, che già in quest’occasione sono stati coinvolti con delle assunzioni, a formarsi per questo futuro professionale”.