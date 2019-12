Grande avvio per il Presepe di Sabbia di Lignano

Inizio assolutamente promettente per la 16esima edizione del Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro che, all’8 dicembre, vedeva già ampiamente superate le 6 mila visite, registrando moltissime presenze anche da fuori regione e dall’estero, con svariate corriere piene di turisti arrivate da Austria e Slovenia.

Con queste ottime premesse prende quindi il via un altro intenso fine settimana di visite per l’opera realizzata dagli artisti dell’Accademia della Sabbia, usando solo acqua e la meravigliosa sabbia dell’arenile lignanese. Il presepe sarà pertanto visitabile venerdì dalle 14 alle 18 e sabato e domenica con orario continuato dalle 10 alle 18.

Commenti assolutamente positivi sono pervenuti per la grande qualità delle opere e per il tema scelto per quest’anno, quello della Genesi e della Creazione del mondo. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per i consensi arrivati anche dalle istituzioni, con la visita nei giorni scorsi dell’assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, che ha dichiarato: “Sono rimasta molto colpita dalla cura e dai riferimenti storico-artistici che i maestri della sabbia hanno saputo rendere nel presepio di quest'anno, merita davvero una visita”.

Dell’opera si sono già interessati anche i media stranieri con la visita della delegazione di Tele Capodistria nei giorni scorsi. Bellissima esperienza è poi quella che ha coinvolto gli allievi dell’Istituto comprensivo Carducci di Lignano, protagonisti, assieme al maestro scultore Antonio Molin, del programma televisivo “Il calendario dell’Avvento”, andata in onda nei giorni scorsi su Rai Gulp e ancora visibile sul portale Rai Play.

Nella giornata di domenica 15 dicembre saranno proprio i ragazzi della V elementare del Carducci a gestire il presepe e ad accogliere il pubblico, testimonianza della partecipazione alla riuscita dell’opera da parte di molteplici realtà del territorio. Il Presepe di Sabbia sarà visitabile tutti i giorni fino al 6 gennaio e per tutti i fine settimana fino al 2 febbraio 2020.

L’entrata al presepe è a offerta libera. Info e orari su www.presepelignano.it, www.lignanosabbiadoro.com e sulla pagina Facebook Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur.