Grande Guerra, rinviata l'escursione sui siti segreti del Monte di Ragogna

Il ritorno del Fvg in 'zona gialla' consente di ripartire con le escursioni storiche all'aperto, sempre seguendo le regole circa distanziamento, mascherina, prenotazione obbligatoria e numeri limitati di partecipanti. A causa della pioggia, però, domenica 7 febbraio, il Museo della Grande Guerra di Ragogna ripropone la camminata storica ai "siti segreti" del Monte di Ragogna, lungo un itinerario in buona parte diverso da quello dei tracciati tematici "classici" del Monte di Ragogna. Ritrovo alle ore 10 presso il posteggio sotto il Castello di San Pietro di Ragogna. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@grandeguerra-ragogna.it o al numero di telefono 347 3059719.



Le prossime escursioni storiche Grande Guerra sono in programma sabato 13 (Cannoniera del Falchiar sopra Alesso, in collaborazione con l'UTI Gemonese) e domenica 14 febbraio (Ponte di Cornino e campo di battaglia circostante, in collaborazione con la Pro Loco di Forgaria nel Friuli).



Il Museo della Grande Guerra di Ragogna rimane chiuso per riallestimento. Entro qualche settimana, nel limite di quanto concesso dalle restrizioni, sarà riaperto al pubblico. Anche il sito www.grandeguerra-ragogna.it è in corso di ultimazione riguardo alla sua nuova veste, peraltro già visitabile sebbene ancora non del tutto perfezionata.