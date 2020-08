Grande settimana di fitness sul mare a Bibione

La spiaggia di Bibione rompe ogni indugio: a settembre, Bibione Up e Bibione Beach Fitness si faranno e saranno più grandi e coinvolgenti di sempre. Oltre 300 ore di lezione, circa 100mila metri quadri di palestra a cielo aperto e i migliori trainer del panorama internazionale saranno gli ingredienti del primo maxi-evento organizzato dalla località balneare veneta in seguito al Covid.



Edizioni quanto mai importanti per Bibione che, a pochi mesi dalla fine del lockdown, si conferma in grado di gestire i grandi appuntamenti della stagione in totale sicurezza, offrendo a tutti i suoi ospiti e alle loro famiglie l’occasione di rigenerare il corpo e la mente dopo i difficili momenti vissuti.



Nella settimana dedicata al wellness saranno due gli eventi da non perdere.

Dal 14 al 18 settembre, Bibione Up propone un ricco programma di discipline olistiche pensate per tutte le età e i livelli di preparazione fisica. I quattro i percorsi di allenamento, completamente gratuiti per chi soggiorna a Bibione, offrono rilassanti lezioni di yoga e pilates da praticare immersi nel verde; ma non mancano anche i corsi di danza che, dal caraibico al country, fino all’hip-hop per bambini, animeranno le serate nel centro di Bibione.



Dal 18 al 20 settembre invece, ad andare in scena è la quindicesima edizione di Bibione Beach Fitness, la più grande convention italiana del settore che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutta Europa. Un weekend di pura adrenalina con le discipline del fitness più in voga del momento: dallo Step alla Zumba, dal Functional&Tone al Body&Mind; dal Cycling fino al Combat e al CrossFit, passando per il mondo dell’acqua.Le iscrizioni a Bibione Beach Fitness sono già aperte, e nei prossimi giorni sul sito bibione.com saranno disponibili anche degli speciali pacchetti soggiorno, dedicati a chi desidera partecipare a uno o entrambi gli appuntamenti.Inoltre, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, Bibione Up e Bibione Beach Fitness si svolgeranno in ampi spazi open air e nel più attento rispetto delle norme sanitarie anti-Covid. Tuttavia, se per qualsiasi motivo di sicurezza gli eventi non si potessero svolgere, l’iscrizione verrà interamente rimborsata.