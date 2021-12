Grotte di Villanova, eventi extra per soddisfare il boom di richieste

Talmente tante richieste di partecipazione erano arrivate per le Letture Cavernicole proposte, due domeniche fa, a chiusura della stagione 2021 delle Grotte di Villanova, che il Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova ha deciso di organizzare un ulteriore appuntamento, per poter soddisfare tutte quelle che non era stato possibile accogliere in considerazione delle limitazioni del periodo. Si replica dunque sabato 11 dicembre, alle 14.30, quando i bravissimi lettori volontari che collaborano con il Gelgv intratterranno i più piccoli con favole e storie avventurose nella Grotta Nuova; chi lo desidererà potrà poi effettuare, con mamma e papà, la visita sul percorso turistico. Prenotazioni a eventi@grottedivillanova.it o tramite whatsapp, al numero 3478830590.



E sempre per sabato 11, alle 18.30, è stato programmato Earthbeat, appuntamento dedicato agli appassionati della meditazione: sarà l'ultima esperienza sonora dell’anno, in compagnia di Stefano Dalan (di Altronde), che con il suo tamburo sciamanico guiderà una meditazione-camminata fuori dal percorso turistico. Caschetto a led fornito dall’organizzazione. Prenotazioni a stefano@altronde.it.



Mercoledì 15 dicembre infine, alle 17.30, spettacolo natalizio a cura de La Compagnia dei Riservati (“In attesa del Natale”, di e con Sonia Cossettini, voce, e Paola Selva, chitarra): un viaggio nell'animo umano attraverso parole e suoni da assaporare nell'atmosfera magica delle Grotte. Prenotazioni al 3204554597 (messaggio whatsapp)- eventi@grottedivillanova.it