Grotte Villanova, 263mila euro dalla Regione per l'impianto di risalita

"Il giusto riconoscimento per un luogo dalla grande valenza turistica".



Con queste parole, il consigliere regionale Edy Morandini (Progetto Fvg per una Regione speciale/Ar) commenta in una nota il finanziamento a favore del Comune di Lusevera per la realizzazione di un impianto di risalita nelle grotte di Villanova; un totale di 263mila euro stanziati in due anni, come stabilito dal tavolo della concertazione.



"Le grotte di Villanova, con il loro immenso valore ambientale, diventano davvero fruibili per tutti - commenta il consigliere - perché la realizzazione di un impianto di risalita permetterà anche alle persone con disabilità o con difficoltà di deambulazione di accedere alla sala principale, evitando tutti gli scalini interni alla grotta e di ammirare lo spettacolo offerto dalla natura, tra stalattiti e stalagmiti, la cui cura è merito del lavoro instancabile dei volontari del Gruppo esploratori e lavoratori grotte di Villanova".



"Il finanziamento - ricorda Morandini - rientra nell'elenco delle opere pubbliche segnalate durante l'attività di confronto e di intermediazione svolta con il territorio e l'amministrazione locale, alla quale va il merito di aver segnalato il progetto, in grado di rilanciare sotto l'aspetto economico interi territori. Un'azione, quella regionale, che dà anche seguito all'ordine del giorno che avevo presentato nel 2018 durante la discussione della legge di stabilità, proprio per ricordare alla Giunta Fedriga la crescita di visitatori registrata negli anni dalle grotte di Villanova e le evidenti ricadute economiche per un'area tutto sommato marginale e chiedere un ulteriore sforzo, valutando tutte le possibili azioni finalizzate a reperire ulteriori risorse utili a finanziare la crescita del sito".