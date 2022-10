Halloween da brivido alla Riserva di Cornino

Halloween tra superstizione e scienza alla Riserva naturale regionale del lago di Cornino, che dalle 16.30 alle 19 di lunedì 31 ottobre offrirà ai più piccoli un'avventura in cui i temi peculiari della notte più spaventosa dell'anno saranno affrontati attraverso la lente dell'approccio scientifico, appunto.

Nella magica atmosfera silvestre dell'imbrunire i bambini potranno imparare - giocando e divertendosi - come i meccanismi della paura possano essere trasformati in una via verso la conoscenza. I lati apparentemente oscuri della biosfera, così, si mostreranno agli occhi dei più piccoli per quello che sono realmente, in tutto il loro misterioso fascino.

L'età consigliata per la partecipazione è dai 6 ai 10 anni: accompagnati da esperte guide didattiche (non è prevista la presenza dei genitori) i bimbi potranno scoprire i segreti che si celano dietro alle leggende più lugubri e tetre che aleggiano attorno agli animali insediati nel sito protetto, scoprendo che le superstizioni possono essere lette in un'altra luce.

E' consigliato un abbigliamento da trekking. La partecipazione è gratuita, ma l'evento è a numero chiuso ed è dunque necessaria la prenotazione, effettuabile al numero 0427 808526 o via mail, all'indirizzo centrovisite@riservacornino.it.