Helica lancia il taxi del cielo

Il tempo è prezioso sempre e ancor più, come nella fase due dopo il lockdown, quando bisogna recuperare competitività e spostarsi fisicamente, seppur necessario, può richiedere tempi lunghi per tutte le misure di sicurezza che si debbono mettere in atto, anche negli aeroporti. Una risposta già collaudata e in crescita la sta dando al settore del business, ma non solo, Helica, che dall’aviosuperficie di Osoppo è in grado di garantire un trasporto in completa sicurezza in tutta Europa, con al massimo due ore di volo per le mete più lontane.

La posizione geografica del Friuli Venezia Giulia rispetto all’Europa rende il servizio di Helica particolarmente interessante, perché in pochissimo tempo si possono raggiungere tutte le capitali europee per riunioni d’affari o per viaggi di relax, ma anche i maggiori hub aeroportuali europei. Helica, insediata nel Carnia industrial park di Amaro, con l’utilizzo dell’aviosuperficie di Osoppo dà un servizio collocato al centro geografico della regione e quindi in grado di servire tutte le maggiori aree industriali, dalla montagna alla pianura.

La società ha attualmente in dotazione tre elicotteri e un aereo per il trasporto di persone. A breve si aggiungerà un ulteriore aereo. "Scegliere Helica significa avere un trasporto sicuro, con un’ampia flessibilità oraria in partenza e la massima puntualità in arrivo, un vero taxi del cielo", sottolinea il direttore generale Stefano Adami. "Abbiamo cominciato ad operare nel settore del trasporto aereo delle persone già da qualche tempo e ora le conseguenze generate da Covid-19 ampliano la possibilità di operare in questo settore".

Helica, nata e sviluppatasi in Carnia, "dove orgogliosamente vogliamo rimanere", afferma Adami, attualmente occupa 28 persone.