Hotel da campioni

Alcune delle gare più importanti di competizioni sciistiche invernali sono a due passi dalle strutture di Falkensteiner Hotels & Residences. Per tutti gli amanti della montagna, del benessere e delle attività outdoor il Falkensteiner Hotel Kronplatz è la sistemazione perfetta. Accogliente, dinamico e impeccabile è lo stile dell’adults only capace di stupire i suoi ospiti per l’eccellente offerta culinaria e per il territorio che lo circonda. Situato ai piedi di Plan de Corones, l’hotel è il rifugio prediletto di chi vuole divertirsi sulle piste da sci più entusiasmanti dell’Alto Adige e poi coccolarsi nelle calde acque dell’Acquapura SPA. A dimostrazione che il Falkensteiner Hotel Kronplatz sia un vero e proprio paradiso per gli sciatori, martedì 25 gennaio a Piz de Plaies si disputerà l’attesa tappa dello Slalom Gigante della Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile. Nella località di Anterselva dove invece ha sede il Falkensteienr Hotel Antholz, verrà disputata la Coppa del Mondo di Biathlon da oggi 20 gennaio, fino a domenica 23. Le strutture Falkensteiner Hotels & Residences riservano sorprese tutto l’anno e quelle della Val Pusteria sono in posizioni così strategiche che permettono agli sciatori e ai loro accompagnatori di vivere vacanze indimenticabili.