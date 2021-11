I giganti verdi del Parco di Miramare

Domenica 21 novembre si celebra la Giornata nazionale degli alberi istituita come ricorrenza nazionale con una legge del 2013 che ha per obiettivo valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste.



Non poteva mancare Miramare tra le numerose iniziative della giornata, con i testimoni viventi della storia ultracentenaria di questo luogo che svettano, silenziosi, tra le aiuole, i viali e le zone boscose meno frequentate del Parco frutto dell’ambizione di Massimiliano d’Asburgo di fare del “suo” giardino in riva al mare un esperimento per il rimboschimento del Carso e di acclimatazione di specie esotiche. È dedicata proprio a loro, ai “giganti verdi del Parco”, la passeggiata organizzata da WWF AMP Miramare in collaborazione con il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare nell’ambito dell’accordo di collaborazione fra i due istituti.



Guidata da un esperto naturalista dello staff WWF, la passeggiata si snoderà nelle diverse zone del giardino botanico, da quelle maggiormente frequentate a quelle alte e boscose, per scoprire alcuni degli esemplari più maestosi e longevi - tra sequoie, cedri, pini e aceri campestri -, giunti indenni fino ai nostri giorni dopo oltre un secolo e mezzo, testimoni di storie ed epoche passate.Ma la passeggiata –– sarà anche l’occasione per addentrarci nell’incredibile mondo delle piante che, lungi dall’essere spettatrici statiche e passive e in balia degli eventi naturali, nascondono un’esistenza molto complessa e strategie di adattamento, di comunicazione e di collaborazione con le altre forme di vita estremamente raffinate.La passeggiata sarà anche occasione per ammirare i caldi colori dell’autunno che avvolgono il Parco in questo periodo: particolarmente spettacolare il secolare Ginkgo biloba nella veste giallo ocra.grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, ma la prenotazione è obbligatoria, inviando una e-mail di richiesta all’indirizzo info@ampmiramare.it indicando nomi e cognomi e un recapito telefonico. La prenotazione si intende ultimata una volta ricevuta via mail la conferma e il luogo di ritrovo da parte della segreteria.