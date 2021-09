Sabato 25 settembre, alle 17, appuntamento dal titolo 'I misteri della migrazione' alla Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, a Fossalon di Grado.



Gli uccelli migratori sono specie di grande importanza, ogni anno compiono lunghi viaggi verso zone con climi più adatti alle loro necessità. Migliaia di chilometri senza sosta per trovare il luogo perfetto dove deporre le uova, potersi nutrire o svernare. La migrazione è uno degli spettacoli della natura che nasconde ancora molti segreti e che non smetterà mai di stupirci.

La Riserva naturale Valle Cavanata è ormai meta fissa e importante punto di passaggio per numerosi migratori. Per questo motivo ci impegniamo quotidianamente a conservare e mantenere le ricchezze naturali presenti all’interno di quest’area protetta.



Per approfondire questo importante argomento vi invitiamo ad un appuntamento con Paul Tout, esperto ornitologo, sabato 25 settembre alle 17.00.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Nel rispetto delle normative relative all'emergenza COVID-19 l’evento è organizzato a numero chiuso. La partecipazione è possibile solo su prenotazione. Per aderire inviate una mail all’indirizzo info.educazionecavanata@gmail.com con il vostro nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff della Riserva naturale Valle Cavanata. La partecipazione all’evento è gratuita. Per partecipare è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza.Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo, consigliamo di portare repellente per le zanzare e un binocoloQuota di partecipazione: gratuito grazie al contributo del Comune di Grado e della Regione Friuli Venezia GiuliaPrenotazione: obbligatoria all’indirizzo info.educazionecavanata@gmail.comIn caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.