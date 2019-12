I parchi non vanno in letargo

Anche d’inverno i parchi naturali regionali, quello delle Dolomiti friulane e delle Prealpi Giulie offrono un programma di iniziative davvero molto ampio e articolato, tali da permettere agli appassionati di montagna che non amano frequentare le affollate piste da sci dei gustare fino in fondo l’incanto della natura nei mesi freddi.



Al momento di andare in stampa il programma del Parco naturale delle Prealpi Giulie è in fase di completamento e dunque abbiamo chiesto informazioni al suo direttore Stefano Santi, mentre per quanto concerne il Parco naturale delle Dolomiti friulane, il calendario lo troverete pubblicato a fianco, con l’avvertenza che per questioni di spazio non siamo riusciti a inserire tutti gli eventi in calendario che dureranno fino alla fine di aprile 2020.



La raccomandazione quindi, per avere il calendario aggiornato, è di visitare i siti dei due enti agli indirizzi: www.parcoprealpigiulie.it e www.parcodolomitifriulane.it, siti che sono anche ricchi di importanti informazioni per chi desidera trascorrere del tempo al di fuori degli eventi organizzati.

Tornando al Parco delle Prealpi Giulie, il suo direttore conferma che il calendario degli eventi è quasi pronto e offrirà numerosi appuntamenti da dicembre a marzo.



Programma quasi pronto

“Appena arriverà invece la neve partiremo con le ciaspolate con due focus particolari: il primo sarà “Sulle tracce degli animali” per osservare i segni lasciati dagli animali d’inverno e come comportarsi in una stagione dove sono particolarmente deboli, soprattutto in presenza di neve. Il secondo tema, invece, grazie alla collaborazione con le guide alpine, riguarderà la sicurezza in montagna nel periodo invernale con escursioni specifiche per formare gli appassionati su come comportarsi in presenza di neve”.

Quando si parla di parco delle Prealpi Giulie si parla anche della Val Resia e delle sue antiche tradizioni: “Avremo inoltre due focus particolari in Val Resia - conferma Santi - concentrati su due eventi: la discesa della stella cometa sul presepe vivente a Stolvizza allorché organizzeremo escursioni guidate all’imbrunire e nelle ore precedenti passeggiate a Stolvizza e nei dintorni, in particolare sul sentiero Ta Lipa Pot. L’altro avvenimento che di solito conclude la stagione invernale sono le escursioni legate al carnevale resiano quando cominciano a fiorire le eriche e si può uscire assistendo a questo evento spettacolare che tinge di viola la vallata, per poi partecipare agli appuntamenti del carnevale stesso. Da metà dicembre a marzo, ogni fine settimana prevedrà iniziative e salvo pochi casi, si tratterà sempre di iniziative alla portata di tutti”.

Il programma sulle Dolomiti friulane

Da novembre ad aprile, tra escursioni, phototrekking, ciaspolade (anche notturne), geotrekking, tutti gli appuntamenti con la magia delle montagne d’argento

Mercoledì 25 dicembre

Ciaspolata “Babbo Natale sulle ciaspole”

Forni di Sotto, Muvries, Acqua della Puzza

Durata 3 ore

Ritrovo alle 9.30, Centro visite Forni di Sotto

Giovedì 26 dicembre

History telling “L’antica via di Sant’Antonio”

Ravedis, Valle di Sant’Antonio, Forcella Crous, Bosplans, Andreis

Durata 6 ore

Ritrovo alle 9, Ristorante al Castelu, Montereale

Venerdì 27 dicembre

Phototrekking

La meravigliosa cascata e la grotta magica

Tramonti di Sopra, Fontanon del Tof

Durata 5 ore

Ritrovo alle 8.30, Centro visite Tramonti di Sopra

Sabato 28 dicembre

Ciaspolata “Osservando e ascoltando la Natura d’inverno”

Davaras, Truoi dal Von, Lavinal dal Ors, Val di Giaf, Davaras

Durata 4 ore

Ritrovo alle 9,Centro visite Forni di Sopra

Venerdì 3 gennaio 2020

Ciaspolata notturna “Sulla neve ad osservar le stelle”

Forni di Sopra, Anello di Forni, Soraruoi, Ciapilan

Durata 3 ore

Ritrovo alle 20, Centro visite Forni di Sopra

Sabato 4 gennaio

Ciaspolata “La magia della neve”

Val Cimoliana

Durata 5 ore,

Ritrovo alle 9, Centro visite Cimolais

Sabato 11 gennaio

Escursione notturna “Notte sulla Diga”

Diga del Vajont, Coronamento, Frana del Monte Toc

Durata 3 ore

Ritrovo alle 18, Punto informazioni Diga del Vajont

Domenica 12 gennaio e sabato 18 gennaio Ice climbing “One day Ice-land”

Cascate di ghiaccio e misto in Val Cimoliana

Durata 6 ore

Ritrovo alle 9, Centro visite Cimolais

Sabato 25 gennaio

Sci alpinismo

Forni di Sopra, Rifugio Giaf, Forcella Scodavacca

Durata 8 ore

Ritrovo alle 8, Centro visite Forni di Sopra

Sabato 1 febbraio

Mini corso invernale “Week end Ice-land”

Val Cimoliana

Durata 2 giorni

Ritrovo alle 9, Centro visite Cimolais

Sabato 8 febbraio

Ciaspolata con la luna

La notte bianca di Cimolais

Val Cimoliana

Durata 3 ore

Ritrovo alle 18.30, Centro visite Cimolais

Domenica 9 febbraio 2020

Ice climbing “One day Ice-land”

Cascate di ghiaccio e misto in Val Cimoliana

Durata 6 ore

Ritrovo alle 9, Centro visite Cimolais

Domenica 9 febbraio 2020

Escursione geotrekking

Diga del Vajont e frana del Monte Toc

Diga del Vajont, Coronamento, Frana del Monte Toc

Durata 3 ore

Ritrovo alle 10, Punto informazioni Diga del Vajont

Venerdì 14 febbraio

Passeggiata notturna “Fontane dell’amore”

Erto, Centro storico, Sciavale, Forsciès

Durata 3 ore

Ritrovo alle 18.30, Centro visite Erto

Sabato 15 febbraio

Ciaspolata al tramonto

Bianco della neve e colori al tramonto

Forni di Sotto, Salet, Crovares

Durata 3 ore

Ritrovo alle 18, Centro visite Forni di Sotto

Domenica 16 febbraio

Sci alpinismo

Forni di Sopra, Rifugio Flaiban, Pacherini, Passo Suola

Durata 8 ore

Ritrovo alle 8, Centro visite Forni di Sopra

Sabato 22 e domenica 23 febbraio

Week end snow immersion

Pian del Muscol, Rifugio Pradut, Cimon del Pradut, Grotta Landre Scur

Durata 2 giorni

Ritrovo alle 9, Centro visite Claut

Martedì 25 febbraio

Trekking someggiato “Carnevale sull’asino”

Forni di Sopra, Anello di Forni

Durata 2 ore

Ritrovo alle 11, Centro visite Forni di Sopra

Sabato 29 febbraio

Ciaspolata al tramonto

Alla ricerca delle tracce di animali

Forni di Sopra, Palas, Piniei

Durata 3 ore

Ritrovo alle 18, Centro visite Forni di Sopra