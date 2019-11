I parchi sulla ex Cortina di Ferro

Il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie è riconosciuto da EUROPARC quale “area protetta transfrontaliera” assieme al Parco nazionale sloveno del Triglav.

Entrambe questi territori fanno parte e cooperano attivamente nell’ambito della rete europea delle “aree protette transfrontaliere (transboundary parks)” che comprende attualmente 23 parchi, di cui la maggior parte situati sulla ex Cortina di Ferro.

Per questo il Programma “Transboundary Parks” di Europarc ha inteso produrre e diffondere una specifica dichiarazione in occasione del 30° anniversario della Caduta del Muro di Berlino.



DICHIARAZIONE DEL PROGRAMMA “TRANSBOUNDARY PARKS” DI EUROPARC

IN OCCASIONE DEL 30° ANNIVERSARIO DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO

[9 NOVEMBER 1989-2019]

In occasione del 30° anniversario della Caduta del Muro di Berlino noi, Parchi Transfrontalieri Europei, evidenziamo la necessità di rafforzare la cooperazione e la comprensione reciproca in Europa, attraverso le frontiere.

Fin dalla sua nascita il Programma “Transboundary Parks” di Europarc ha incarnato lo spirito rappresentato dalla Caduta del Muro di Berlino, fondato sulla concerta esperienza del lavoro quotidiano, collaborando nella gestione di una biodiversità condivisa nonostante l’esistenza dei confini politici.

La nostra rete di aree protette è caratterizzata dall'essere una vicina all'altra, sebbene separate ancora da un confine che per noi rappresenta una barriera amministrativa, politica e culturale virtuale.

L'esperienza della nostra storia, le nostre conoscenze e i nostri valori ci hanno portato a creare un movimento di persone attive che collaborano concretamente anche nel costruire progetti nell’ambito del Programma “Transboundary Parks” di Europarc: un vero progetto europeo.

L’ispirazione nata dalla Caduta del Muro di Berlino è particolarmente chiara dal momento che la maggior parte delle aree protette coinvolte nel Programma si trovano sulla ex Cortina di Ferro (ora divenuta European Green Belt). Una sola occhiata ad un mappa dell’Europa rende ciò molto evidente.

Come altrettanto evidente è l’energia e la volontà che le persone convolte nel Programma “Transboundary Parks” pongono ogni giorno nelle loro attività, guidati dal piacere di lavorare insieme all’interno di quelli che per lungo tempo sono stati territori divisi.

Per questi motivi e in questa occasione noi dichiariamo il nostro impegno per la pace, il dialogo e la protezione della natura e la nostra disponibilità a sostenere, nell’ambito delle nostre finalità istituzionali e competenze, ogni iniziativa volta ad incoraggiare la cooperazione fra gli stati dell’Europa all’interno ed oltre il territorio dell’Unione Europea.



“I confini non sono naturali, sono stati creati dagli uomini. Per questo, gli uomini dovrebbero anche essere in grado di abbatterli per preservare il nostro patrimonio culturale e naturale.”

Robert Brunner, 2006 (già direttore del Parco nazionale austriaco Thayatal, al confine con la Repubblica Ceka).